Тръмп и Путин срещу Зеленски: Противниците от Студената война "за" смяната на властта в Киев

Призивът на президента на САЩ дОНАЛД Тръмп украинците да изберат нов лидер означава, че както Русия, така и САЩ вече смятат, че президентът Зеленски трябва да се оттегли от поста си. Тръмп често е заемал страната на президента Путин, откакто се завърна в Белия дом миналата година, но последното му изказване е безпрецедентно. Това е първият път, в който Москва и Вашингтон – някогашни противници от Студената война – едновременно настояват за отстраняването на демократично избран европейски лидер, пише The Times.

"Предлагам им да си намерят нов лидер, който може да сключи споразумение за мир, защото той е можел да сключи много сделки, но по някаква причина никога не го прави", каза Тръмп в събота.

Думите му бяха посрещнати с радост в Русия. Дмитрий Медведев, бившият руски лидер и настоящ високопоставен служител по сигурността, написа в социалните мрежи:

"Тръмп най-накрая каза чистата истина: Зеленски не иска нищо друго освен война и трябва бързо да изчезне."

Украйна е отправяла няколко предложения за замразяване на бойните действия или за примирие по отношение на ударите с далекобойни оръжия, но всички те са били отхвърлени или пренебрегнати от Русия. През август Москва заяви, че няма да се съгласи на прекратяване на огъня, което би оставила Зеленски и правителството му на власт.

Володимир Фесенко, добре информиран политически анализатор от Киев, определи коментарите на Тръмп като „безпрецедентни“, но отбеляза, че те едва ли ще окажат съществено влияние върху политическото бъдеще на Зеленски. Въпреки че този месец за първи път повече от половината украинци заявиха, че Зеленски не трябва да се кандидатира за втори мандат, седем от десет души смятат, че не трябва да се провеждат избори до края на войната, сочат проучвания на Киевския международен институт по социология. Първият мандат на Зеленски трябваше да изтече преди две години, но в Украйна не са провеждани избори, откакто беше въведено военно положение в началото на руската инвазия през 2022 г. Фесенко отбеляза, че словесната атака на Тръмп срещу Зеленски в Белия дом миналата година е довела до повишаване на популярността на украинския лидер у дома и че е възможно да последва нов скок в подкрепата за него. Тръмп и Путин: крехките отношения, които ще променят света

"Тръмп не разбира как работи украинската политика", каза той. "Това няма нито да улесни провеждането на избори в Украйна, нито да предизвика дебат за евентуалното оттегляне на Зеленски. В крайна сметка съдбата на Зеленски ще се реши на избори след края на войната и именно украинците ще вземат решението, а не Доналд Тръмп."

В петък Тръмп обяви, че Белият дом временно отменя санкциите върху руския износ на дизелово гориво. По думите му тази стъпка ще позволи на САЩ да внесат до три милиона тона дизел. Повече от 80 цивилни, включително девет деца, загинаха при вълна от руски ракетни удари срещу Украйна, започнали в сряда – деня, в който Путин отбеляза 74-ия си рожден ден. Това бяха едни от най-смъртоносните дни от началото на войната за Украйна.

Тръмп заплаши Украйна

Президентът на САЩ заплаши Украйна с неуточнени последици, ако Зеленски не нареди прекратяване на ударите на Киев срещу руски петролни рафинерии. Тръмп иска да понижи рязко нарасналите цени на дизеловото гориво преди междинните избори в САЩ на 3 ноември. Анализатори обаче твърдят, че вносът от Русия – който ще покрие нуждите за не повече от един ден от месечното потребление на дизел в САЩ – няма да доведе до съществено намаляване на разходите. Миналата седмица Украйна заяви, че нейните "санкции с голям обсег" – както Зеленски евфемистично нарича атаките на Киев с дронове и ракети – са унищожили половината от капацитета на Русия за преработка на петрол, като по този начин са накърнили способността на Путин да финансира военната си машина. Путин призна, че тези удари са унищожили 1% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Русия. Реклама Украински представител заяви пред американския новинарски сайт Axios, че по време на разговори в Маями в петък пратеници на Тръмп са заплашили да спрат достъпа на Киев до американски разузнавателни данни, ако страната не се съгласи с искането на президента. Подобна стъпка би затруднила значително способността на Украйна да нанася удари дълбоко в руска територия. Американски представител отрече това твърдение. Фесенко отбеляза, че ако заплахата от страна на САЩ е реална, Зеленски би могъл да разпореди временно спиране на ударите до междинните избори, в опит да преодолее кризата. Той обаче добави, че Вашингтон също така ще трябва да се опита да убеди Москва да се съгласи на подобна сделка. Рейтингът на одобрение за Тръмп в Украйна е едва 16% според проучване на Ratings Group от август, а последните му изказвания вероятно ще доведат до нов спад. Очаква се да се засилят и спекулациите – вече широко разпространени в Украйна – че Тръмп може да бъде руски агент. Украински представител, присъствал на разговорите с американските пратеници в Маями, реагира остро на съобщението на Тръмп за сделка с руснаците относно горивата. Кийт Келог, бивш специален пратеник на Тръмп, заяви, че има малък шанс Киев да спре ударите по руски петролни съоръжения без споразумение за примирие. Келог, който е генерал от резерва на САЩ, беше отстранен от мирните преговори от Тръмп, след като Кремъл изрази недоволство.