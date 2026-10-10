Тръмп с остър ултиматум към Зеленски: Украйна се нуждае от нов лидер, за да има мир с Русия

Тръмп заяви пред репортери, че Украйна се нуждае от нов лидер, за да сключи споразумение, и критикува Зеленски за решението му да не сложи край на войната. Тръмп твърди, че той би предотвратил войната, и заявява, че конфликтът продължава поради некомпетентността на сегашното ръководство, предава AFP. Тръмп заяви, че САЩ са дали указания на Украйна да не нанася удари по руските съоръжения за производство на дизелово гориво, тъй като тези атаки водят до глобален недостиг на доставки.

за прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура, но Тръмп отхвърли предложението, тъй като не смяташе целите за равностойни.

"Предлагам да си намерят нов лидер, който може да сключи споразумение. Той имаше много възможности да сключи споразумения, но не сключи нито едно. Ако аз бях президент, тази война никога нямаше да започне. Тази война започна поради некомпетентност. Загубихте повече от 30% от територията на страната си. Повече от два милиона души са загинали. Това е война, която никога не трябваше да започне. Зеленски е можел да сложи край на тази война много пъти, много, много пъти, но е избрал да не го направи. Това е много трудно. Това е война, която никога не трябваше да започне. Ако бях президент, ако изборите не бяха фалшифицирани, щях да съм президент и тази война никога нямаше да започне. Но Зеленски можеше да я прекрати многократно и избра да не го направи", заяви Тръмп в отговор на въпрос на репортер, цитиран от Proto Thema. "Казахме му: "Можеш да правиш каквото искаш в Русия. Но не удряй рафинериите, защото това създава проблем за целия свят.“ А той иска да създава проблеми на света. Иска да създава проблеми на нашите фермери, на нашите скотовъди, с дизеловото гориво, защото Русия доставя голяма част от световния дизел. И ние им казахме: „Правете каквото искате, но не нанасяйте удари по съоръженията за производство на дизелово гориво, защото има голям проблем, сериозен недостиг."