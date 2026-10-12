Американците Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд спечелиха Нобел за икономика

Родените в САЩ икономисти Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд спечелиха Нобеловата награда за икономика за работата си върху модели, подпомогнали правителствата и централните банки при справянето с икономически сътресения, съобщават АР и AFP.

Кралската шведска академия на науките обяви имената на лауреатите в Стокхолм, като посочи, че те биват отличени "за микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация“.

"Лауреатите ни помогнаха да смекчим икономическите пикове и спадове“, се казва в изявление на Академията.

Хол е свързан със Станфордския университет в Калифорния, а Уудфорд – с Колумбийския университет в Ню Йорк.

В понеделник Уудфорд разговаря по телефона с представители на комитета от Ню Йорк, като заяви, че спечелената награда за него е не само изненада, но и огромна чест.

"Работата на лауреатите ни осигури стабилна теоретична основа за моделите, които днес се използват от централните банки и правителствата по целия свят“, отбеляза в прессъобщение Джон Хаслер, председател на Комитета за наградата за икономически науки.

“С тях сме по-добре подготвени да се справим с икономически сътресения, като например енергийни кризи или внезапни промени в потреблението на домакинствата”, се казва още в съобщението.

Официалното наименование на наградата за икономика е "Награда на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел“.

Наградата за икономика, връчена за първи път през 1969 г., не е една от първоначалните пет награди, учредени със завещанието от 1895 г. на индустриалеца и изобретател на динамита Алфред Нобел, а е създадена от централната банка на Швеция.

Повечето от досегашните лауреати са от Съединените щати. Само три жени са печелили наградата, като последната от тях е Клаудия Голдин през 2023 г. за изследванията ѝ върху това как полът е повлиял на заплащането и заетостта в САЩ през годините, допълва AFP.