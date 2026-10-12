Как руският проект "Рассвет" може да промени комуникациите на бойното поле в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Китай може скоро да предостави на руските сили достъп до мрежа за сателитна комуникация, съпоставима със Starlink на SpaceX, което потенциално би засилило военните комуникации и операциите с дронове. Предупреждението идва в момент, когато Москва ускорява разработването на собствена сателитна интернет мрежа в ниска околоземна орбита, известна като „Рассвет“ (Rassvet). Украински източници също така твърдят, че китайската подкрепа би могла да помогне руската система да влезе в експлоатация по-рано и с по-усъвършенствани възможности от очакваното, пише MWM.

"Разговаряме с различни колеги от Европа и Америка. Казвам им честно: китайски представители участват в разработването на алтернатива на Starlink", заяви Зеленски. "Те напредват и предават технологията на Русия. Русия би могла да постигне подобно господство."

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на руски и китайски фирми, участващи в програмата, като повдигна въпроса пред президента на САЩ Доналд Тръмп по време на дискусии, включващи среща в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Според информация на Financial Times, Зеленски е особено загрижен, че мрежата би могла да подобри способността на Русия да координира атаки с използване на безпилотни летателни апарати. Към момента „Рассвет“ остава много по-малка система от Starlink, която оперира с групировка от хиляди сателити. Скибицки заяви, че настоящите възможности на руската система над Украйна са непостоянни, като връзката зависи от преминаването на сателити над съответната зона. Изграждането на много по-голяма групировка би позволило по-непрекъснато покритие и би могло значително да повиши полезността на мрежата за военни комуникации. Надеждните сателитни комуникации се превърнаха във важен елемент от войната в Украйна, подпомагайки командните мрежи, разузнаването, логистиката и работата на безпилотните системи. Starlink е от особена полза за украинските сили, тъй като нейната орбитална групировка в ниска орбита може да осигури връзка в райони, където конвенционалната комуникационна инфраструктура е разрушена или изведена от строя. Мрежата също така подпомага операциите с дронове, позволявайки на подразделенията да обменят информация и да поддържат връзка на разстояния, които иначе биха изисквали по-уязвима комуникационна инфраструктура. Редица анализатори подчертават, че значението на Starlink за военните усилия на Украйна надхвърля това на цялата помощ, предоставена от европейските членки на НАТО взети заедно, тъй като системата е попречила на руските сили да парализират командването и управлението през критичните първи дни на войната.

Прави впечатление, че руските сили също са използвали терминали Starlink, включително устройства, придобити по неофициални канали, въпреки ограниченията, наложени от SpaceX. Украйна настоя компанията да блокира неоторизирания достъп на руските военни, а последвалото прекъсване на услугата изтъкна рисковете от разчитането на търговска комуникационна мрежа, чийто оператор може да ограничи достъпа до нея. Съединените щати ограничиха достъпа на Украйна до Starlink за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, а през февруари 2025 г. заплашиха с по-мащабно прекъсване на връзката с мрежата. Отбелязва се също, че отбранителният сектор на Китай разработва средства за противодействие на Starlink, като се предполага, че сред разглежданите методи са лазерни оръжия и атакуващи сателити.