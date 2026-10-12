Трагедия след полет в Мексико: 28-годишна е намерена мъртва в самолета

28-годишна жена е била открита мъртва на мястото си в самолет в Мексико, след като останалите пътници забелязали, че не помръдва, докато слизали след кацането.

Жената, идентифицирана като Абидаи Лопес Солис, пътувала с полет на Volaris от Тихуана до щата Чиапас. Самолетът кацнал рано сутринта в сряда след около четири часа във въздуха, като по време на полета не били докладвани никакви проблеми, пише New York Post.

Трагедията станала ясна едва когато дошъл редът на 28-годишната пътничка да напусне самолета. Тя останала неподвижна на седалката си, а пристигналите на място служители установили, че не реагира.

Назначена е аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта. Според предварителните данни обаче тя вероятно е починала вследствие на кардиореспираторен арест - внезапно спиране на сърдечната дейност и дишането.

По информация на местното издание Diario del Sur Лопес Солис се прибирала в Чиапас, за да види семейството си, след като работила в граничния град Тихуана.

Към момента няма данни по време на полета останалите пътници или екипажът да са забелязали, че състоянието ѝ се е влошило.

Случаят идва около два месеца след друга трагедия на борда на самолет в САЩ. Тогава 22-годишният Рейн Макмилън Уолмсли почина по време на полет на Southwest към Лос Анджелис, след като получил медицински проблем, а опитите за реанимация не успели да го спасят.