Самолет или паднало дърво? Загадъчен обект може да пренапише историята за Амелия Еърхарт

В плитките води край отдалечен тихоокеански остров се намира обект с размери и форма, наподобяващи тези на малък самолет.

На неясни сателитни снимки могат да се различат смътните очертания на нещо, което вероятно е фюзелажът и опашката на летателен апарат, впили се в белия пясък на Никумароро – малък атол, разположен на 3000 мили североизточно от Сидни, Австралия.

Според някои става дума просто за няколко мъртви дървета. Други, включително група изследователи, които трябва да пристигнат там тези дни, смятат, че това може да е мястото, където е намерила последния си покой Амелия Еърхарт, пионерката в авиацията и първата жена, извършила самостоятелен полет без прекъсване над Атлантическия океан, пише The Telegraph.

На 2 юли 1937 г. Еърхарт изчезва над Тихия океан, докато се опитва да стане първата жена пилот, извършила околосветски полет.

Ще падне ли мистерията?

"Откриването на самолета "Локхийд Електра“ на Амелия Еърхарт би било откритието на живота“, заяви Ричард Петигрю, ръководител на мисията.

"Това би означавало да се разгадае една от големите мистерии в историята на авиацията и със сигурност една от големите мистерии на XX век“, добави Стив Шулц, участник в експедицията, старши вицепрезидент и главен юрисконсулт на университета "Пърдю“.

Мистерията около съдбата на Еърхарт вълнува историци и привърженици на теории на конспирацията вече близо 90 години.

Изследователи от базирания в САЩ Институт за археологическо наследство (ALI) и университета "Пърдю“ ръководят експедиция на стойност 900 000 долара до остров Никумароро - част от островната държава Кирибати с цел да проучат т.нар. "обект Тарая“ (Taraia Object).

Екипът проверява хипотезата, че Еърхарт и нейният навигатор Фред Нунан не са достигнали планираната си цел - остров Хауланд, а вместо това са полетели на юг и са се приземили върху рифа на Никумароро по време на отлив, след което са загинали, останали напълно изолирани на острова.

Кадри на "обекта Тарая“ показват това, което изглежда като останки от самолет, намиращи се в плитки води.

Ако обектът бъде идентифициран като самолета на Еърхарт, това би могло да приближи изследователите до разгадаването на последните часове на двамата и дори до откриването на останките на самата авиаторка.

Поредна изследователска мисия

Експедицията, включваща 17 души, планира да прекара пет дни в проучване на мястото, преди да се отправи на обратния път.

Официалната позиция на правителството на САЩ е, че след излитането си от Лае (Нова Гвинея) Еърхарт е останала без гориво и се е разбила в Тихия океан близо до остров Хауланд - на около 400 мили северозападно от остров Никумароро.

Последните ѝ потвърдени радиосъобщения включват информация, че горивото е на привършване. Мащабната издирвателна операция не успява да открие нито самолета, нито екипажа му.

Изчезването поражда множество алтернативни теории, включително тази, че Еърхарт и Нунан са отлетели на север към Сайпан - територия, намираща се тогава под японски контрол, където според предположенията са били заловени и екзекутирани като американски шпиони.

Друга теория, по-късно опровергана, гласи, че Еърхарт е оцеляла и се е върнала в САЩ под фалшива самоличност, за да води спокоен живот далеч от общественото внимание.

Твърдеше се, че тя е Айрин Болам - банкерка от Ню Йорк, която обаче отрича това и завежда съдебен иск за милиони долари.

Последната мисия си има своите скептици. Мери Ловел, автор на книгата "Звукът на крилете: Биография на Амелия Еърхарт“ (The Sound of Wings: A Biography of Amelia Earhart), заяви, че е крайно малко вероятно експедицията да открие самолета на Еърхарт.

"Това в никакъв случай не е първата подобна експедиция за издирване на Амелия. Те се организират всяка година“, каза тя пред The Telegraph.

"Поне в тази експедиция участват разумни хора. Предишните бяха такъв фарс, че в сутрешно телевизионно предаване в САЩ обещах да изям екземпляр от книгата си (в меки корици) пред камерата, ако успеят да открият каквото и да е доказателство, че Амелия се е разбила на някой остров. Винаги се учудвам, че все още има хора, достатъчно наивни, за да финансират тези експедиции", добавя Ловел.

Лори Гуен Шапиро, автор на книгата "Авиаторът и шоуменът: Амелия Еърхарт, Джордж Пътнам и бракът, създал американска икона“, също изрази скептицизъм, определяйки експедицията като "глупост“.

Шапиро смята, че самолетът на Еърхарт се е разбил близо до остров Хауланд, след като горивото му е свършило, и твърди, че "обектът Тарая“ най-вероятно е паднало дърво.

"Самолетът почти сигурно, бих казала на 99,9 процента, се намира много близо до остров Хауланд в Тихия океан, на дъното на океана, разделен на една или две части“, каза тя.

Шапиро постави под въпрос как Еърхарт би могла да измине стотици мили до Никумароро, след като е съобщила, че горивото ѝ привършва близо до Хауланд.

"Няма как тя да е останала без гориво, в състояние на паника, и след това да е прелетяла стотици мили обратно. Това е просто начин имената на хората да попаднат в новините и да се съберат пари. И не вярвам дори самите хора от "Пърдю“ да вярват, че той е там. В крайна сметка, това са глупости. Ако открият самолета, ще почпя всеки читател с бира", добавя Шапиро.