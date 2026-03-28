Пилот вярва, че е намерил самолета на Амелия Еърхарт чрез... Google Earth

Пилот смята, че може би е попаднал на следа, която да разгадае една от най-големите мистерии в историята на авиацията.

След като гледа документален филм по National Geographic за последния полет на Амелия Еърхарт през 1937 г. - малко преди самолетът ѝ "Локхийд 10-Е Електра" (Lockheed 10-E Electra) да изчезне и да бъде обявен за изгубен в океана - Джъстин Майърс решава да провери дали сам може да открие останките му. Любопитството го отвежда до Google Earth, където започва да търси следи край остров Никумароро в южната част на Тихия океан.

"Просто се опитах да се поставя на мястото на Амелия и Фред", казва Майърс пред Popular Mechanics и обяснява: "Използвах собствения си опит, за да си обясня къде бих извършил принудително кацане с лек двудвигателен самолет в тяхната ситуация - изгубен и с малко гориво".

По време на изчезването си Амелия Еърхарт се опитва да стане първата жена, обиколила света със самолет, а до нея е навигаторът Фред Нунан.

През октомври 2025 г. д-р Ричард Петигрю, изпълнителен директор на Archaeological Legacy Institute в Юджийн, Орегон, заяви в предаването Today, че според него Еърхарт е направила опит да приземи самолета на северозападния риф край Никумароро, преди машината да потъне край полуостров Тарая.

"Аз съм археолог. Аз съм учен. Опитвам се да се съсредоточа върху наличните доказателства. А доказателствата са толкова много, че вярвам, че сме на прав път", казва той тогава.

След като попада на район, в който самолетът на Еърхарт може да е бил затрупан от отложения под вода седимент, Майърс описва в публикация от 15 март, че увеличава изображението в Google Earth и забелязва пясъчен участък с дължина над 15 метра, до който се вижда "тъмен, напълно прав обект".

"Изглеждаше създаден от човек - като част от фюзелаж на самолет. Само по себе си това беше впечатляващо, а още повече възможността да става дума за "Електра 10E NR16020", особено след като размерите съвпадаха", пише той, цитиран от People.

След това посочва, че различава нещо, което прилича на открит радиален двигател и частично видимо колело: "Трудно ми е да приема, че това е нещо различно от останки на стар самолет, който е бил скрит там с години."

Въпреки това самите изображения не са достатъчни, за да потвърдят категорично, че действително е открил самолета на Амелия Еърхарт. Затова Майърс е подал официален сигнал до екипа за разследване на авиационни инциденти към Австралийското бюро за безопасност на транспорта.

"Би било твърде смело от моя страна да твърдя, че това, което се вижда на тези изображения от Google Earth, са останките от самолета на Амелия Еърхарт. Мога само да кажа, че тези обекти изглеждат като неизследвани самолетни отломки, които странно съвпадат по размер и форма с нейния самолет", казва той.