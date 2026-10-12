България се присъедини към международно предупреждение срещу Иран

България, САЩ, Великобритания и още 26 държави отправиха съвместно предупреждение към Иран, че няма да толерират заплахи, сплашване и насилие на своя територия. Реакцията идва след подозрителен инцидент край британската военновъздушна база Феърфорд, за който Лондон подозира участие на иранските служби, предаде БГНЕС.

Британският премиер Анди Бърнам заяви пред парламента, че според оценката на властите инцидентът от края на септември е бил "изключително вероятно" координиран от Иран и "почти със сигурност" ръководен от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

29 държави с общо предупреждение към Техеран

В съвместна позиция държавите, сред които са повечето членки на Европейския съюз, Австралия и Канада, осъдиха всякакви опити за упражняване на натиск и насилие чрез посредници или престъпни мрежи.

"Всеки опит на Иран да заплашва, заглушава, сплашва, тормози, наранява или принуждава когото и да било на наша територия чрез посредници или по какъвто и да е друг начин е неприемлив", се посочва в изявлението.

Британският премиер подчерта, че Лондон ще използва всички налични правомощия, за да противодейства на подобни действия, включително чрез пресичане на престъпните мрежи и техните източници на финансиране.

"Няма да толерираме тези заплахи на наша територия", заяви Бърнам.

Какво се случи край военната база Феърфорд?

На 27 септември британската полиция предприе мащабна операция край военновъздушната база Феърфорд в Югозападна Англия, която се използва от американските сили за отбранителни операции във войната срещу Иран.

Причина за намесата беше сигнал до службите за спешна помощ за три подозрителни превозни средства в района.

Полицията отцепи голям периметър около базата, а десетки домакинства бяха евакуирани като предпазна мярка.

При проверката на автомобилите не бяха открити взривни устройства, но разследващите установиха значително количество бензин.

Седем мъже, сред които шестима британски граждани и един с двойно британско-иранско гражданство, бяха арестувани. Впоследствие всички бяха освободени под гаранция, без да им бъдат повдигнати обвинения.

Точните обстоятелства около инцидента остават неизяснени. След случилото се САЩ обявиха, че изтеглят бомбардировачите си, разположени във военната база.

Лондон наложи нови санкции срещу двама иранци

На фона на напрежението британското правителство обяви допълнителни санкции срещу двама ирански граждани, заподозрени в участие във враждебни действия в чужбина от името на Техеран.

Единият е Рухола Базганди, ръководител на операциите по контрашпионаж в Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Другият е Шахрам Али Реза Тамарзаде Джаки, определен от британските власти като посредник в престъпна мрежа.

Санкциите предвиждат замразяване на активите им във Великобритания и забрана за влизане в страната.

Британският външен министър Ед Милибанд заяви, че мерките са насочени срещу лица, свързвани с дейности, чиято цел е да се заплашват или извършват нападения извън Иран.

Иранският посланик ще бъде извикан за обяснения

Британското Министерство на външните работи съобщи, че ще извика иранския посланик в Лондон във връзка с инцидента и подозренията за участие на Техеран.

Милибанд припомни, че Корпусът на гвардейците на Ислямската революция фигурира в британския списък на организациите, определени като заплаха за държавата.

Въпреки категоричната позиция на британските власти разследването на случилото се край Феърфорд продължава, като към момента не са обявени повдигнати обвинения срещу задържаните по случая.