Икономист: Централните банки рано или късно ще започнат да печатат пари

Разходите за обслужване на дълга са напът да се превърнат в най-голямото перо на държавните бюджети – т.е. генерално се движим по дългова спирала. Централните банки рано или късно ще започнат да печатат пари, коментира икономистът Даниел Василев в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.
Конфликтът в Иран и дизелът
Отпуснатите количества по сделката между Тръмп и Путин са капка в морето на нуждите от дизел, особено предвид факта, че се намираме в активен земеделски сезон в Северното полукълбо. „Генералната политика на ЕС на налагане на търговски санкции срещу Русия обаче остава за жалост незасегната.“
Ако няма трайно облекчаване на търговските отношения или на ситуацията в Ормуз (както и на рафинерийния капацитет), нещата няма да се подобрят трайно. Всъщност всичко в икономиките се доставя чрез дизел – скъпият дизел оскъпява и много други стоки надолу по веригата.
Дори след междинните избори в САЩ да последва ескалация на конфликта в Залива, която да доведе до смяна на режима в Техеран, ситуацията всъщност може да стане още по-неблагоприятна.
Въпросителните са много и нямаме нещо категорично, което да даде светлина в дъното на тунела, констатира Васлиев.
Стратегическият петролен резерв на САЩ се източва трайно вече години и може би е на най-ниското си ниво от 30 години насам.
„Петрол глобално има, но той не може се използва в суров вид, трябва рафинериен капацитет.“
Запасите от дизел са в много неблагоприятно състояние, което може да се каже и за тези от природен газ за зимата. Това засяга европейската индустрия.
Влияние върху икономиката и протестите в Европа
Това, което се случва на глобалната сцена, започва да подрива европейската икономика, заетостта, и да удря по джоба хората, посочва той.
„Европа е изправена пред огромната заплаха от социалистически, крайнолеви искания в много от големите икономики, които Старият континент не може да си позволи.“
Глобалната икономика излезе от пандемията със задлъжняване на рекордни равнища. Правителствата в момента имат нужда от огромна ликвидност.
Бизнесът извън изкуствения интелект също е значително задлъжнял - премията за по-рисковите облигации започва да се увеличава съществено.
Инвеститорите виждат, че нито една държава не е в добра позиция. Испания утрои дълговото си бреме от 2007 до 2017 г. Франция и Великобритания са в трагично състояние – и за двете има спекулации за нужда от спасяване от МВФ, което де факто би било фалит.
„Франция и Великобритания не биха могли да се върнат в правия път без някакъв финансов апокалипсис.“
Разходите за обслужване на дълга са напът да се превърнат в най-голямото перо на държавните бюджети – т.е. генерално се движим по дългова спирала, изтъква икономистът.
„България малко изостава, но моето опасение е, че много бързо ще догоним.“
В контекста на всичко това централните банки рано или късно ще започнат да печатат пари (чрез т.нар. количествено улеснение) в много по-големи мащаби, отколкото през пандемията, което ще означава инфлация.
Лихвите, които сега монетарните власти покачват по-скоро краткосрочно, са свързани с други лихви в реалната икономика, като например тези по ипотеките, които в САЩ достигнаха най-високите си нива след пандемията.
Правителствата по света не могат да си позволят сегашните високи лихви, завършва Даниел Василев.
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