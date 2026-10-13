BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 64
В развитие Нови два кораба бяха поразени на ръба на териториалните води на България

Рюте за ударите в Черно море: Работим в тясно сътрудничество със своите съюзници

Вече засилихме присъствието си по източния фланг, подчерта той

13.10.2026 | 12:30 ч. 14

Българският премиер Румен Радев и генералния секретар на НАТО Марк Рюте са провели разговор за двата кораба, ударени от дронове в Черно море. 

"Разговарях с българския министър-председател Румен Радев относно последните нападения срещу търговското корабоплаване в Черно море. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Черноморския регион. Вече засилихме присъствието си по източния фланг и ще продължим да следим обстановката по сигурността, като при необходимост ще коригираме мерките си за възпиране и отбрана", коментира Рюте в публикация в X.

Тази сутрин дронове поразиха два търговски кораба в Черно море край бреговете на България, като единият плавателен съд потъна, а това наложи провеждането на спешни спасителни операции.

Свързани статии

Българският министър-председател Румен Радев заяви, че Русия вероятно е отговорна за ударите и че петима членове на екипажа на единия кораб са пострадали. Съдбата на екипажа на втория плавателен съд оставаше неясна - петима души са спасени, но 11 са в неизвесност.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди нападенията близо до бреговете на България - страна членка на НАТО - и призова "отговорните лица" да бъдат подведени под отговорност.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

кораб-13.10. НАТО Марк Рюте Румен Радев кораб Черно море
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem