Рюте за ударите в Черно море: Работим в тясно сътрудничество със своите съюзници

Българският премиер Румен Радев и генералния секретар на НАТО Марк Рюте са провели разговор за двата кораба, ударени от дронове в Черно море.

"Разговарях с българския министър-председател Румен Радев относно последните нападения срещу търговското корабоплаване в Черно море. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Черноморския регион. Вече засилихме присъствието си по източния фланг и ще продължим да следим обстановката по сигурността, като при необходимост ще коригираме мерките си за възпиране и отбрана", коментира Рюте в публикация в X.

I spoke with Bulgarian PM @RumenRadevPM about the latest attacks on commercial shipping in the Black Sea. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea. We have already strengthened our posture along the eastern flank and will continue to monitor the security environment, adjusting our deterrence and defence posture as needed — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 13, 2026

Тази сутрин дронове поразиха два търговски кораба в Черно море край бреговете на България, като единият плавателен съд потъна, а това наложи провеждането на спешни спасителни операции.

Българският министър-председател Румен Радев заяви, че Русия вероятно е отговорна за ударите и че петима членове на екипажа на единия кораб са пострадали. Съдбата на екипажа на втория плавателен съд оставаше неясна - петима души са спасени, но 11 са в неизвесност.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди нападенията близо до бреговете на България - страна членка на НАТО - и призова "отговорните лица" да бъдат подведени под отговорност.