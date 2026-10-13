Прокуратурата в Кочани поиска арест за Ива Михайлова

Прокуратурата в Кочани тази сутрин е уведомила съда, че Ива Михайлова е нарушила наложените ѝ мерки за неотклонение, и е внесла предложение за отмяна на досегашните мерки и налагане на мярка "задържане под стража" поради опасност от укриване, предава bTV.

Съдия от съда в Кочани трябва да се произнесе по предложението на прокуратурата.

Ако съдът уважи предложението, незабавно ще бъде издадена заповед до Министерството на вътрешните работи за обявяване на международно издирване, тъй като вече е ясно, че Ива Михайлова се намира извън територията на Северна Македония.

Това означава, че при установяване на местонахождението ѝ в чужбина (включително в България) местните полицейски власти следва да я задържат.

След официалното установяване на местонахождението ѝ или потвърждение, че тя се намира в София, македонското Министерство на правосъдието ще подготви и изпрати официално искане за екстрадиция до българските власти.

Тази сутрин, 24 часа след като подсъдимата и издирвана Ива Михайлова - която вече се лекува в болница "Пирогов" - се появи по българската телевизия, съдът в Кочани получи уведомление от Министерството на вътрешните работи, че тя не се намира в Кочани и не се е явила в съда, както е изисквано от мерките за осигуряване на присъствието ѝ. В уведомлението до съда в Кочани се посочва, че тя не е открита на адреса си в града.

Председателят на съда в Кочани, който е и съдия по делото срещу Михайлова - Спиро Борисов, заяви, че в 9:40 ч. тази сутрин съдът е получил уведомлението от МВР и то незабавно е било препратено към Районната прокуратура в Кочани.

"Прокурорът беше уведомен от съда тази сутрин и незабавно беше внесено искане за налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража", заявиха от прокуратурата, като добавиха, че съдът може да действа и служебно, цитират от "Слободен печат".