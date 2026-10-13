Виктор Стоянов: РСМ ще поиска връщане на Ива Михайлова чрез Интерпол

Как РСМ може да поиска връщане на Ива Михайлова

Северна Македония може да поиска връщането ѝ чрез Интерпол или Европол. Това предположение изрази председателят на фондация "Македония" Виктор Стоянов в предаването "България сутрин".

"Предполагам, че Северна Македония ще поиска нейното връщане. Това е тяхно държавно право. Може да използва Европол, Интерпол", заяви Стоянов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него при случаи на политически мотивирано преследване подобни искания може да не бъдат уважени от съответните държави. Той подчерта, че решението зависи от компетентните власти.

Стоянов припомни, че Михайлова живее в България от 15 години и има както постоянен, така и настоящ адрес в страната.

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Председателят на фондация "Македония" коментира и обстоятелствата около завръщането на Михайлова. По думите му властите в Скопие не съобщават през кой граничен контролно-пропускателен пункт е напуснала страната и как преминаването ѝ не е било регистрирано.

"Северна Македония не трябва да се опитва да прехвърля своите вътрешни проблеми с институциите върху България. Това е хубава изненада. Никой не знаеше. Тя просто се е прибрала", коментира Стоянов.

Той определи ситуацията като хуманитарен случай и припомни, че Михайлова е била под домашен арест в Кочани. По думите му прокуратурата и съдът не са ѝ позволявали да провежда рехабилитация дори в съседния град Щип.

"Това е хуманитарен случай, който е срещнал солидарност сред граждани на Северна Македония. Дано всичко е наред с тях. Северна Македония има проблем сама със себе си", заяви гостът на предаването.

Европейските институции са удведомени

Виктор Стоянов приветства действията на българските евродепутати, които според него предварително са информирали европейските институции, включително председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, за ситуацията.

Той изрази мнение, че властите в Скопие ще се опитат да използват завръщането на Михайлова, за да отправят обвинения срещу България пред европейските институции.

Според Стоянов случаят може да даде възможност на страната ни да постави отново въпроса за спазването на двустранните договорености и отношението към хората с българско самосъзнание в Северна Македония.

Въпреки завръщането на Михайлова в България, съдебното производство срещу нея в Северна Македония ще продължи, посочи Стоянов.

Той съобщи, че адвокатът ѝ ще присъства на следващото заседание, насрочено за 9 ноември. Според него след подобряване на здравословното си състояние Михайлова ще потърси възможност да се върне в Северна Македония, за да защити позицията си пред съда.

"Няма какво да се обсъжда на ниво държави по този конкретен въпрос. Тя търси хуманитарно решение на проблема си, иначе ще остане инвалид. Делото продължава, адвокатът ѝ ще бъде там на 9 ноември", подчерта председателят на фондация "Македония".