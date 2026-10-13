Един загинал и няколко ранени след инцидент с увеселително влакче

Един човек е загинал, а няколко други са ранени след тежък инцидент в увеселителния парк Six Flags Over Georgia, недалеч от Атланта.

Полицията в окръг Коб разследва случилото се, но към момента не е обявила официално кое съоръжение е било замесено.

От парка заявиха, че са "дълбоко натъжени" от случилото се.

"Мислите и най-искрените ни съболезнования са със семейството, приятелите и близките на посетителя", посочиха от Six Flags Over Georgia.

Свидетели твърдят, че мъж е паднал от влакчето

Властите все още не са съобщили как точно е загинал човекът.

Няколко свидетели обаче заявили пред местни медии, че са видели мъж да бъде изхвърлен от атракциона. BBC уточнява, че към момента не е успяла независимо да потвърди тези разкази.

Местната телевизия 11Alive цитира свидетел, според когото мъжът е паднал от влакчето върху покрива на атракцион тип "къща на ужасите".

Говорител на парка заяви, че екипът на Six Flags и местните служби за спешна помощ са реагирали незабавно и че компанията съдейства на разследването.

Кметът на Мейбълтън Майкъл Оуенс съобщи, че директорът по обществена безопасност на града координира действията си с полицията и охраната на парка.

Влакчето достига 112 км/ч и се издига на 60 метра

Goliath е една от големите атракции в Six Flags Over Georgia и работи от 2006 година.

Влакчето достига височина около 60 метра, има спускане от приблизително 52 метра и спирала от 540 градуса. Максималната му скорост е около 112 км/ч.

По собствената скала на Six Flags за интензивност на атракционите Goliath е оценено с четири от пет възможни степени.

Six Flags е най-големият оператор на увеселителни паркове в Северна Америка и управлява 20 тематични парка, 14 водни парка и девет курорта в САЩ, Канада и Мексико.

Инцидентът в Джорджия идва само седмици след като друг парк на компанията в Южна Калифорния обяви, че окончателно спира популярното влакче X2. Решението беше взето на фона на твърдения на повече от 100 души, че са получили мозъчни травми след качване на атракциона.

Six Flags заяви, че X2 е преминало серия от тестове за безопасност, но въпреки това компанията е решила да го извади от експлоатация, защото това е "правилното нещо".