Няколко души пострадаха от мълния в увеселителен парк в Швеция

Няколко души бяха ранени, един от които тежко, след като мълния днес удари дърво в увеселителен парк в Сконе, Южна Швеция, съобщиха управата на парка “Тоселила Сомарланд“ и местните здравни власти, цитирани от Франс прес.

“Днес имаше силна гръмотевична буря в “Тоселила”, при която няколко светкавици удариха обекта. В резултат са ранени няколко души”, написа увеселителният парк във Фейсбук страницата си.

Местните здравни власти по-късно уточниха, че 45-годишна жена е приета в болница с “тежки наранявания”.

Двама други души също са откарани в болница с линейка, а двама възрастни и пет деца са получили медицинска помощ на място. “Всички имат леки наранявания”, съобщиха местните власти на Сконе в изявление.

Обществената Шведска телевизия съобщи, че увеселителният парк е очаквал бурята и е уверил, че няма посетители на атракционите или в басейните.

Въпреки това светкавица е ударила дърво, а група, преминаваща наблизо е била ударена от падащи клони.

Днес Шведският метрологичен и хидрологичен институт издаде предупреждение за гръмотевични бури и проливни валежи над голяма част от Южна Швеция.