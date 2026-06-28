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Няколко души пострадаха от мълния в увеселителен парк в Швеция

45-годишна жена е с тежки наранявания, още двама са в болница, а пет деца са получили помощ на място

28.06.2026 | 21:31 ч. Обновена: 28.06.2026 | 21:31 ч. 1
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Няколко души бяха ранени, един от които тежко, след като мълния днес удари дърво в увеселителен парк в Сконе, Южна Швеция, съобщиха управата на парка “Тоселила Сомарланд“ и местните здравни власти, цитирани от Франс прес.

“Днес имаше силна гръмотевична буря в “Тоселила”, при която няколко светкавици удариха обекта. В резултат са ранени няколко души”, написа увеселителният парк във Фейсбук страницата си.

Местните здравни власти по-късно уточниха, че 45-годишна жена е приета в болница с “тежки наранявания”. 

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Двама други души също са откарани в болница с линейка, а двама възрастни и пет деца са получили медицинска помощ на място. “Всички имат леки наранявания”, съобщиха местните власти на Сконе в изявление.

Обществената Шведска телевизия съобщи, че увеселителният парк е очаквал бурята и е уверил, че няма посетители на атракционите или в басейните.

Въпреки това светкавица е ударила дърво, а група, преминаваща наблизо е била ударена от падащи клони.

Днес Шведският метрологичен и хидрологичен институт издаде предупреждение за гръмотевични бури и проливни валежи над голяма част от Южна Швеция.

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