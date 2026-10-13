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Грета Тунберг е във Франция, подкрепи протестите на учениците в Париж

Младите хора не са включени в този разговори, каза активистката

13.10.2026 | 16:12 ч. 7
Reuters

Reuters

Шведската климатична активистка Грета Тунберг се присъедини към протестиращи ученици във Франция, докато страната се подготвяше за поредния ден на национални протести заради хроничния недостиг на учители, препълнените класни стаи и рушащите се сгради.

"Младите хора не са включени в този разговор“, заяви пред репортери Тунберг, станала известна още като тийнейджърка чрез ученическите стачки с искане за действия срещу климатичната криза. Тя беше пред гимназията "Пол Елюар“ в парижкото предградие Сен Дени, съобщава The Guardian.

Докато адвокати в тоги образуваха жива верига, за да защитят учениците след множество обвинения в полицейско насилие, тя Тунберг: "Крадат бъдещето ни и, както виждаме тук, училищата не получават необходимите им инвестиции".

Протестите продължават

Протестите, които вече навлизат в третата си седмица и са подкрепяни от синдикалисти, някои учители и политици от радикалната левица, разтърсиха правителството. То е изправено пред дилема между призивите за спешни публични инвестиции и натиска да намали главоломно растящите бюджетен дефицит и държавен дълг на Франция.

Според данни на Министерството на вътрешните работи, шествията в цялата страна са събрали над 260 000 протестиращи миналия вторник и още 75 000 в четвъртък; очаква се те да се повторят и този вторник в няколко големи града, включително във френската столица.

"Не ни чуват, затова ние отиваме при тях“, това написа в социалните мрежи студентският съюз UE, чиито членове също участват в демонстрациите в знак на солидарност (във вторник учебният процес е бил нарушен в около 90% от френските университети). Блокади е имало и пред гимназии в Париж, Марсилия и други градове.

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Френските власти се надяваха, че протестите, някои от които прераснаха в сблъсъци с частите за борба с безредиците, ще отслабнат и в крайна сметка ще затихнат по време на двуседмичната училищна ваканция, която започва този уикенд.

Министърът на образованието Едуар Жефре, който обяви, че 3000 заместващи учители се насочват към училищата с най-сериозен недостиг на персонал, заяви във вторник, че очаква около 200 от общо 3700 гимназии в страната да останат напълно затворени.

Френските медии обаче съобщават, че учебните занятия са били отменени или нарушени в много по-голям брой училища, а някои гимназии (за ученици на възраст предимно между 15 и 18 години) са преминали изцяло или частично към дистанционно обучение.

В понеделник президентът Еманюел Макрон призова за сдържаност, заявявайки, че въпросите "изискват време, консултации, обсъждане и уважение“, докато правителствени данни показаха, че над 6800 души, предимно непълнолетни, са били задържани по време на протестите.

 

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Тагове:

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