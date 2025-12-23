Арестуваха Грета Тунберг на протест в Лондон ВИДЕО

Грета Тунберг беше арестувана на протест на "Действие за Палестина“, след като изрази подкрепа за забранената група. 22-годишната шведска активистка държеше плакат с надпис "Подкрепям затворниците от "Действие за Палестина“. Противопоставям се на геноцида“.

Демонтстрацията се проведе в центъра на Лондон, съобщава The Telegraph.

Тунберг беше задържана пред сградата на Aspen Insurance на улица "Фенчърч".

Видео от инцидента показва активистката, облечена в черно пухено яке и шапка, да седи с кръстосани крака на пода, преди да бъде приближена от няколко служители на лондонското Сити.

"Ще ви сваля това“, чу се един от служителите да казва, докато сваляше самоделния плакат на Тунберг, отпечатан на гърба на палестинско знаме.

"Ще станете ли?“, продължи служителят, на което тя поклати глава.

"Около 7 часа сутринта тази сутрин чукове и червена боя са били използвани за повреждане на сграда на улица "Фенчърч“, каза говорител на полицията.

"Мъж и жена са арестувани по подозрение за престъпление, свързано с повреди. Те са се залепили наблизо и специализирани служители работят по освобождаването им и задържането им под стража. Малко по-късно на мястото на инцидента присъства и 22-годишна жена. Тя е арестувана за показване на плакат в подкрепа на забранена организация (в този случай "Действие в Палестина“), което противоречи на раздел 13 от Закона за тероризма от 2000 г.“, се казва още в изявлението на полицията.

Терористична организация

"Действие за Палестина“ стана забранена терористична организация през юли, като тези, които изразяват подкрепа за групата, са изправени пред максимална присъда от шест месеца затвор, ако бъдат осъдени.

Съобщава се, че на протеста в Лондон двама активисти са използвали преработени пожарогасители, за да покрият фасадата на сградата Aspen с червена боя.

Демонстрантите заявиха, че са атакували компанията заради връзките ѝ с Elbit Systems UK, израелската отбранителна фирма, и че протестът е проведен в солидарност с "затворниците за гладуващи в Палестина“.

Осем протестиращи в Обединеното кралство, за които се твърди, че принадлежат към "Действие за Палестина“, са участвали в гладната стачка, докато са изправени пред обвинения, свързани с предполагаеми взломи или престъпно увреждане.

Протестиращите се оплакват от предполагаемо малтретиране в затвора – като например строги ограничения за поща, разговори и посещения – и са отправили серия от искания, които включват закриването на отбранителна фирма, свързана с Израел, и премахването на забраната за "Действие за Палестина“

Трима от осемте лица, участващи в стачките, са спрели, докато четирима се твърди, че все още участват. Осмият член на групата сега е описан от поддръжниците си като периодично отказващ да се храни поради здравословно състояние.

По-рано тази седмица Тунберг публикува изявление в Instagram, в което изрази подкрепата си за протестиращите.

"От държавата зависи да се намеси и да сложи край на това, като изпълни тези разумни искания, които проправят пътя за свободата на всички, които изберат да използват правата си, опитвайки се да спрат геноцид, нещо, което британската държава не успя да направи сама“, каза активистката.

"Мобилизирайте се и ескалирайте, за да гарантирате, че правителството не може да игнорира техните искания и най-важното е да продължите да отговаряте на призивите им за затваряне на Елбит. Освободете Палестина!“, каза още Тунберг.

Правителството отказа да преговаря с правния екип на стачкуващите, отричайки твърденията, че някои от тях са били малтретирани и достъпът до основни здравни грижи е бил ограничен, както твърдят поддръжниците им.