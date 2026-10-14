Тръмп обяви мащабно проучване за нефт, газ и полезни изкопаеми в Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че в Гренландия предстои да започнат „мащабни“ проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми, съобщи Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social) Тръмп не даде подробности за плановете, но посочи: „Има експерти, които твърдят, че количеството лесно достъпни нефтени запаси е далеч по-голямо от това на почти всяка друга територия по света.“

Миналия месец САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение, целящо да прекрати напрежението след многократните заплахи на Тръмп да поеме контрол над стратегически разположения и богат на полезни изкопаеми остров.

Споразумението разширява ролята на американските въоръжени сили в Гренландия и проправя пътя за две нови военни бази и за системата за противоракетна отбрана „Златният купол“. Същевременно то потвърждава датския суверенитет и правото на самоопределение на гренландците.

„Всяка бъдеща атака срещу САЩ ще трябва да мине през Гренландия, където нашите сили за отбрана редовно ще свалят дронове, ракети или всякаква друга форма на оръжие, която дори още не е измислена“, добави Тръмп в публикацията си.

(БТА)