Тръмп: Споразумяхме се, САЩ ще установят мащабно военно присъствие в Гренландия

САЩ, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което позволява на Вашингтон да установи значително военно присъствие на арктическия остров - полуавтономна датска територия, като същевременно забранят на противниците си да изграждат свои бази на острова, заяви снощи американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Той написа в публикация в социалната си мрежа Трут соушъл, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически важни инвестиции на острова без одобрението на Вашингтон и че споразумението е безсрочно.

„По мои указания се работеше с представители на Дания и Гренландия, за да гарантираме, че Съединените щати ЗАВИНАГИ ще имат пълната възможност да правят необходимото в Гренландия, за да осигурят и защитят сигурността както на Гренландия, така и на Съединените американски щати“, обяви Тръмп.

Преди това Ройтерс съобщи ексклузивно, че САЩ и Гренландия са близо до сделка, която ще доведе до засилено военно присъствие на САЩ, но няма да се стигне до реализирането на отдавнашната мечта на Тръмп да присъедини острова към Съединените щати.

Обявеното от Тръмп снощи показва, че той все пак е доволен от резултата на преговорите и че може да не поднови териториалните си претенции, поне в близко бъдеще, посочва Ройтерс.

Президентът републиканец заяви, без да навлиза в подробности, че САЩ скоро ще разгърнат мащабно военно присъствие на острова, където вече се намира база на Космическите сили на САЩ - в северозападния край на Гренландия. "Това е сбъдната мечта за Съединените американски щати“, написа Тръмп.

Канцеларията на датската министър-председателка Мете Фредериксен обяви снощи, че споразумението ще укрепи сигурността в Северния Атлантик и в Арктика.

САЩ вече разполагат с почти пълни права за прелитане и разполагане на бази в Гренландия въз основа на договор от 1951 г., припомня Ройтерс. От друга страна, жителите на острова се стремят към независимост и реагират остро на опитите на САЩ да наложат хегемонията си.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва "трайно и напълно“ опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с острова.

"Гренландия завинаги ще бъде част от зоната за стратегическа отбрана на Северна Америка, като се изключва присъствието на какъвто и да е противник на нейна територия и в околния район“, отбеляза той.