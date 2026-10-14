Кейти Закария, новият прессекретар на Тръмп: Путин, "пицагейт" и адвокатска правоспособност

Новият прессекретар на Доналд Тръмп сподели публикация в социалните мрежи, която изглеждаше като израз на подкрепа за Владимир Путин, седмици след руското нахлуване в Украйна през 2022 г.

Кейти Закария, назначена на мястото на Каролин Ливит като прессекретар на Белия дом след напускането на последната през август, проведе първия си брифинг във вторник.

По време на пресконференцията, която протече по забележимо по-скован начин в сравнение с острите словесни двубои, характерни за изявите на Каролин Ливит, Закария съобщи, че президентът на САЩ е поискал оставката на Кимбърли Гилфойл, неговия посланик в Гърция, която е обект на сериозни критики.

Закария също така изрази задоволство от състоянието на икономиката и благодари на президента Тръмп за новата длъжност.

Спорен пост от 2022-ра

Преди първия ѝ брифинг, в репортаж на CNN беше разкрито, че през 2022 г. г-жа Закария е споделила публикация в платформата Truth Social, в която се твърди, че Путин води борба срещу тайна мрежа от влиятелни леви елити.

"Путин е във война с кликата (кабала), а Украйна е в съюз с тях“, гласеше публикацията, споделена от профил с името Ричард Томас.

В него бяха включени изображения на видни личности, сред които Хилари Клинтън, Барак Обама, Джо Байдън и Джордж Сорос.

Преди да заеме поста прессекретар на Белия дом Кейти Закария е била старши съветник по комуникациите в Trump Media and Technology Group – медийната компания на президента в САЩ, която притежава платформата му Truth Social.

Закария често се е появявала по Fox News като експерт по въпросите на администрацията на Тръмп и е работила за кратко като говорител на Кристи Ноем, която по това време е заемала пост в Министерството на вътрешната сигурност, пише The Telegraph.

Обявявайки назначаването ѝ, Тръмп похвали подкрепата, която тя е оказвала на администрацията му в Truth Social, като заяви, че тя има "безупречна история на подкрепа“ и е била "лоялен и блестящ поддръжник още от самото начало“.

Въпреки това, в публикация в платформата X (която впоследствие е била изтрита), Закария е критикувала администрацията на Тръмп, отправяйки предупреждение във връзка с предстоящите междинни избори.

В отговор на публикация в платформата от страна на Майк Чернович, американски коментатор с десни възгледи, Закария е написала: "Междинните избори през 2026 г. ще бъдат истинско клане, ако не променим курса още сега".

Конспиративната теория "Пицагейт“

Други публикации от 2022 г. показват, че Закария често е споделяла конспиративни теории от типа на "Пицагейт“, според които група влиятелни личности са извършвали сексуални посегателства над деца.

"Педо-Подеста. #pedoPodesta“, пише Закария през септември 2022 г. (според CNN), визирайки Джон Подеста - началник на кабинета на Бил Клинтън в Белия дом, който става обект на кампания, разпространяваща въпросната конспиративна теория.

Твърдеше се, че имейлите му, разпространени от хакери с връзки с Русия, съдържат кодирани препратки към трафик на деца с цел сексуална експлоатация, както и че Хилъри Клинтън, чиято президентска кампания той ръководи по това време, е организирала мрежа за сексуална експлоатация на деца, действаща от мазето на пицария във Вашингтон.

Срещу Подеста никога не са повдигани официални обвинения за престъпление. Той отрича твърденията и ги отхвърля като "фалшиви новини“ на алтернативната десница (alt-right), наричайки ги "глупостите около "Пицагейт“.

Помолена за коментар, Кейти Закария отговори половинчато и каза, че е благодарна да служи на президента Тръмп, както и че ще се стреми да популяризира управленската му програма.

Стивън Чунг, директор по комуникациите на Белия дом, добави: "Кейти е чудесно попълнение към екипа. Тя притежава изключителна квалификация и остър ум, за да помага в информирането на американския народ за всички значими неща, които президентът Тръмп и неговата администрация вършат, и ще се справи блестящо като прессекретар“.

Правна квалификация

Закария също така попадна под наблюдение относно правната си квалификация, след като Тръмп многократно я представяше като "адвокат“.

Когато във вторник репортери я попитаха къде е положила изпита за адвокатска правоспособност, изискване за практикуване на право в САЩ, Тръмп се обърна към нея с въпроса: "В кой щат?“

"Когато се преместих в Китай“, отговори Закария, която в интервюта многократно се е представяла като адвокат.

Конгресменът Тед Лиу, демократ от Калифорния, отбеляза, че изпитите за адвокатска правоспособност в американските щати не могат да се полагат в Китай.

В периода 2011–2013 г. Закария е работила за пекинската кантора "Zhong Lun Law Firm“ – една от водещите правни фирми в Китай.

В профила ѝ в LinkedIn е посочено, че е работила на пълен работен ден като "главен юрисконсулт“ (General Counsel) към дясната организация с нестопанска цел "Fix California“ в периода от 2024 г. до март 2025 г. Проверка в базата данни обаче показва, че тя не фигурира като член на Адвокатската колегия на щата Калифорния.

Разследване на информационния бюлетин "Popular Information“ не откри данни Кейти Закария да притежава лиценз за практикуване на право в който и да е щат на САЩ.