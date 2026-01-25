Предпазливите гренландци се опасяват, че непредсказуемият Тръмп е "все още опасен"

Малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с анексиране на Гренландия, Наджангуак Хегелунд сънува, че американски войници вече са пристигнали в малката столица на страната Нуук.

"Събудих се доста бързо и се оглеждах, мислейки си: "Реално ли е или не?", казва тя.

Действията на Тръмп по отношение на Гренландия не само разпалиха политическа лудост, която хвърли под съмнение дългосрочното бъдеще на отношенията на НАТО и Вашингтон с Европа, но и оказаха безпрецедентен психологически натиск върху жителите на Гренландия.

"Децата ни ни задаваха всякакви въпроси, като: "Ще дойдат ли американските военни? Ще имат ли оръжия? Ще стрелят ли?" Това всели толкова много страх в малките им умове", казва Хегелунд, съосновател на Sila360, организация, която защитава правата на гренландските граждани в Дания.

Хегелунд, бивш служител на външното министерство, каза, че е видяла предварително копие на прессъобщение на гренландското правителство, в което се инструктира хората да се запасят с храна.

Притесненията ѝ се засилиха, когато датски военни самолети кацнаха на летището на града, което тя можеше да види от балкона на апартамента на семейството си.

"Помислих си: "Хм, може би трябва да пазаруваме", признава тя. "Запасихме се с достатъчно храна за около три седмици."

Мики Хегелунд, нейният съпруг и държавен служител, казва, че 11-годишният син на двойката е бил най-силно засегнат от напрежението. Той се ужасил, след като гледал клипове в интернет за бомбардировките на Газа от Израел, сценарий, който се страхувал, че ще се повтори в Нуук.

"Той плака. Притесняваше се, че ще бъде прострелян. Не е нормално в Гренландия да мислиш за бомбардировки", разказва той. "Цялата ситуация е нереална."

Тази седмица в Давос Тръмп заяви, че няма да използва сила, за да придобие Гренландия, но това не успокои обтегнатите нерви. Неговите приказки за сделка с НАТО, която според него ще позволи на Съединените щати да изградят неограничен брой военни бази на острова, също предизвикаха опасения, че споразумение за Гренландия се обсъжда без консултации с населението ѝ.

"Не вярвам на Тръмп. Не мисля, че някой трябва да му вярва, защото той постоянно си променя мнението в зависимост от настроението. Той все още е много опасен", казва Авиак Брандт, бизнес консултант, който присъстваше на ежедневен протест пред американското консулство, пред The Times.

Докато говореше, имитатор на Тръмп от канадски медии се появи на стъпалата на консулството, придружен от телевизионен екип. Бранд изглеждаше неловко и призна, че гледката я е "уплашила".

"Разбирам, че това е сатира, но не бива да се подигравате с реална заплаха за нашия народ", допълва тя, избърсвайки сълза. Табела, забита в снега, гласеше: "САЩ, махайте се!"

Нина Кройцман Йоргенсен, известна певица в Гренландия, която също беше на протеста, споделя че е успяла да "диша по-лесно", след като Тръмп е заявил, че няма да използва сила, но все пак тя остава предпазлива:

"Никога не знаеш какво ще каже утре."

Нуук, с население от по-малко от 20 000 души, не създава впечатлението, че е в центъра на геополитическа буря. Центърът на града, притиснат между леден залив и заснежени планини, се движи със спокойно темпо, като се гордее с кафенета, туристически бизнеси и огромния културен център Катуак. Северното сияние често блести отгоре, хвърляйки своето неземно очарование. Целият остров, който е осем пъти по-голям от Великобритания, е дом на малко над 56 000 жители.

Стресът от това да станеш потенциална мишена на САЩ беше символизиран миналата седмица от Вивиан Моцфелд, министър на външните работи на Гренландия, която стана видимо емоционална, докато разказваше за разговорите си във Вашингтон с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

"Много съм емоционална. Претоварена съм", призна тя в телевизионно интервю на живо.

Мете Фредериксен, датският министър-председател, която посети Гренландия в петък, каза:

"Тук съм, за да покажа силната подкрепа, която датчаните оказват на гренландците. Това са трудни времена, всички могат да го видят."

Описанието на Гренландия от Тръмп като "парче лед" също предизвика гняв в Нуук

"Ние не сме просто кубче лед и пешка в стратегическата игра на Тръмп. Ние сме народ, който е живял тук хиляди години и е оцелял в този климат. Винаги сме били мирни, така че не сме свикнали с подобна реторика", казва Нажангуак Хегелунд. "Мисля, че в Гренландия и Дания ще има страх от Америка дълго време."

Протестите пред консулството бяха организирани от Йенс Кьелдсен, 70-годишен датско-гренландец, който живее на острова от половин век. Всеки ден през последната седмица, между 9 и 10 часа сутринта, той понасял температури, понякога падащи до -3°C, стоейки навън със знамената на Гренландия и Дания, както и на Фарьорските острови, които също са част от датското кралство.

"Не можех да гледам речта на Тръмп в Давос, защото беше просто лъжа върху лъжа. Гренландия никога не е била собственост на Съединените щати", каза той в четвъртък, визирайки невярното твърдение на американския президент, че Америка е получила суверенитет над Гренландия в замяна на защитата на острова по време на Втората световна война.

Въпреки че се чувстваше успокоен от решението на Тръмп да не използва сила, Кьелдсен предупреди, че ще се съпротивлява, ако американски войски някога бъдат разположени, за да превземат Нуук.

"Бих ги застрелял", категоричен е той, отхвърляйки предположението, че стрелбата по най-мощната военна сила в света би била самоубийствен акт. "Бих се гордял да умра за Гренландия."

Докато около бъдещите планове на Тръмп се вихреше объркване, някои жители обсъждаха потенциални тактики за саботаж, като например изливане на вода върху пистата на летище Нуук, за да стане твърде ледена за кацане на американски самолети.

Проучване на общественото мнение от миналата година установи, че 85% от населението на Гренландия е против островът да стане част от САЩ. Само 6% са "за", а останалите не са решили, според социологическата агенция Verian. По-голямата част от жителите му се стремят към евентуална независимост от Дания.

Напрежението се изостри и от Йорген Боасен, местен каменоделец, подкрепящ Тръмп, който не заема изборна длъжност, но е правил известни пътувания до Вашингтон. Той е гласовит в подкрепата си за превземането на острова от Америка и дори е бил поканен да посети Овалния кабинет, въпреки че не е ясно дали се е срещал с Тръмп.

Айли Лиимака Лауе, активистка в Нуук, започна петиция с искане правителството да предприеме действия срещу Боасен.

"Той няма мандат да говори от името на народа на Гренландия или да преговаря за нас", каза тя. "Нашето правителство трябва да заеме позиция по този въпрос."

Малкото население на Гренландия означава, че има критична нужда от работна ръка и много от магазините и ресторантите в Нуук са обслужвани от тайландци и филипинци. Сред приблизително 1000 филипинци, работещи в Гренландия, е Жирар Дупитас, медицински сестра в единствената болница в Нуук. Както здравеопазването, така и стоматологичното лечение са безплатни в Гренландия.

"Чувствам се сякаш Гренландия е моят втори дом", казва Дупитас, който за първи път пристигна в Нуук преди 16 години и има датско гражданство.

Той и съпругата му, друга медицинска сестра от Филипините, допълват традиционната филипинска храна с месо от елени, убити от Дупитас по време на ловни пътувания. Като почти всички в Гренландия, той беше шокиран от заплахите на Тръмп и присъства на протестен митинг в Нуук срещу президента на САЩ.

"Чувал съм, че има хора в Гренландия, които са про-Тръмп. И се чудя: "Знаят ли за здравеопазването в Съединените щати?" Ако Тръмп вземе Гренландия, те ще въведат здравно осигуряване в САЩ и толкова много хора ще умрат."

Въпреки че много неща остават несигурни относно плановете на Тръмп, има опасения, че това може да доведе до предоставяне на суверенитет на САЩ над части от острова, ход, който би могъл да застраши надеждите на Гренландия за независимост.

Американските минни компании също биха могли да започнат да добиват уран от мини в южната част на острова - с катастрофални последици за околната среда. Гренландското правителство забрани добива на уран през 2021 г. след масова съпротива от страна на избирателите.

Каквото и да донесе бъдещето, ясно е, че Тръмп ще продължи да се сблъсква със съпротива срещу всякакви планове на САЩ, възприемани като вредни за Гренландия.

"Ние не сме хора, които викат силно, но когато става въпрос за нашата природа и оцеляването ни като народ, ние сме заедно в солидарност", казва Лиимака Лауе. "Срещнах много хора, които никога не са се интересували от политика, но сега всички се интересуват."