Европейските членове на НАТО може да се сблъскат с дългогодишни забавяния в получаването на американски оръжия, тъй като Съединените щати дават приоритет на попълването на собствените си военни запаси след войната си срещу Иран, според посланика на Вашингтон в НАТО Матю Уитакър. Говорейки на Варшавския форум за сигурност на 12 октомври, Уитакър предупреди, че американските производители на отбранително оборудване ще бъдат до голяма степен заети с посрещане на вътрешните изисквания, оставяйки ограничен производствен капацитет на разположение на чуждестранни клиенти, пише MWM. Той призова европейските правителства да разширят собствените си отбранителни индустрии, за да отговорят на нарастващите военни изисквания, заявявайки:

"САЩ се нуждаят от приятели с производствен капацитет."

Натискът върху доставките на американско оръжие вече се отразява

на европейските планове за обществени поръчки. Bloomberg съобщи през септември, че членовете на НАТО са изправени пред забавяния на доставките до няколко години, тъй като Вашингтон дава приоритет на възстановяването на собствените си запаси. Съобщава се, че е малко вероятно германските искания за ускорени доставки на крилати ракети "Томахоук" да бъдат изпълнени в рамките на пет години, което илюстрира трудностите, с които европейските правителства могат да се сблъскат, когато се опитват да придобият съвременни американски оръжия по ускорен график. Такива забавяния биха могли да усложнят усилията за укрепване на способностите за удари на далечни разстояния в момент, когато европейските правителства се стремят да намалят възприеманите уязвимости в конвенционалните си сили.

Последиците от забавените доставки до европейските държави утежняват последиците от сериозния недостиг, произтичащ от прехвърлянето на значителни количества военно оборудване към Украйна. Оценка на Европейската агенция за отбрана, представена през септември, установи значителни пропуски в противовъздушната и противоракетната отбрана, боеприпасите и други важни военни способности. Усилията за установяване на вътрешно производство на прехващачи Patriot в Германия все още не са дали очакваните резултати, оставяйки европейските въоръжени сили зависими от ограничени международни доставки на критично важни оръжия. Разширяването на вътрешното производство би могло да намали тази зависимост, въпреки че разработването на производствени линии за сложни ракети и прехващачи изисква инвестиции, специализиран индустриален капацитет и време.

Въоръжените сили на Съединените щати са изправени пред нарастваща криза относно устойчивостта на своите запаси от прецизно насочвани боеприпаси, след множество фази на високоинтензивни бойни операции срещу Иран, които започнаха в края на февруари. Според пенсионирания полковник от морската пехота и анализатор от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) Марк Кансиан, Съединените щати може би до юли вече са изразходвали между една трета и половината от запасите си от няколко критично важни прецизно насочвани оръжия по време на конфликта. Макар точните цифри да остават поверителни, направената оценка засили опасенията в Конгреса и Пентагона относно способността на американската отбранителна индустрия да попълва запасите от високотехнологични боеприпаси достатъчно бързо, за да отговори на нуждите по време на война. Анализ на CSIS от края на май посочи, че това изчерпване на запасите сериозно е отслабило отбранителния капацитет на САЩ в много части на света.