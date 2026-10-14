Мелони: Сделката между САЩ и Русия за дизела е много рискован избор

Сделката между САЩ и Русия за доставките на дизел е "много рискован избор", противоречащ на усилията за принуждаване на руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори с Украйна, заяви италианският премиер Джорджа Мелони, цитирана от Ройтерс.

Миналата седмица САЩ и Русия обявиха, че са постигнали споразумение, според което Москва първоначално ще достави над 300 000 тона дизел за американския и световния пазар.

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"Резултатът от това решение е несигурен, докато рисковете са ясни", заяви Мелони пред италианския парламент преди срещата на върха на ЕС тази седмица.

"Това легитимира Москва, докато бомбите ѝ продължават да падат върху украинските градове, осигурява нови приходи за финансиране на войната и косвено отслабва ефективността на санкциите", добави тя.

(БТА)