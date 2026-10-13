Тръмп: Русия ще достави дизелово гориво на световните пазари

Използвайки социалната мрежа Truth social американският президент Доналд Тръмп каза, че доставките на руско дизелово гориво, които са договорени миналата седмица, са предназначени за световните пазари, а не конкретно за американския пазар.

Лидерите проведоха телефонен разговор миналата седмица. След разговора си с Путин Тръмп каза, че Москва е съгласна незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво на пазарите в САЩ и по света, с цел да се понижат цените по бензиностанциите.

Сделката между Тръмп и Путин за дизеловото гориво срещна редица критики както от американски политици, така и от световни лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц и министър-председателят на Канада Марк Карни.

Днес Тръмп защити споразумението с Русия, като на въпрос дали Москва може да използва приходите от сделката за дизелово горива, за да се въоръжи допълнително, американският президент посочи: “Това е сделка за дизелово гориво, а не за нас. Горивото се освобождава на световния пазар, а не се освобождава за нас“.

Кремъл се е съгласил първоначално да изнесе около 2,24 млн. барела, или по 74 500 барела дневно, ако количеството се разпредели равномерно в рамките на цял месец.

Това се равнява на около 2 на сто от общото потребление на дизел в САЩ, което е било 3,65 млн. барела дневно през седмицата до 2 октомври, според данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA). Общото количество се равнява на около 10 дни потребление в САЩ.

Количеството представлява значително под 1 на сто от световното потребление, което надхвърля 28 млн. барела дневно, по данни на Международната агенция за енергията (МАЕ).

Според представената от Тръмп информация Русия трябва да достави още 500 000 тона, или 3,73 млн. барела, през ноември, последвани незабавно от още 1 млн. тона, или 7,45 млн. барела.

На по-късен етап Москва ще освободи за износ още 3 млн. тона, или 22,35 млн. барела, в зависимост от състоянието на руските рафинерии, заяви президентът Тръмп.

“Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) прогнозира, че руският дизел, предвиден за доставка през октомври и ноември, ще понижи цените на едро само с 1-2 долара за барел по крайбрежието на Мексиканския залив в САЩ, както и в Европа. / БТА