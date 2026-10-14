Лекарят, изготвил мед. експертиза на Ива Михайлова: Не съм отговорен, че избяга

"Ива Михайлова изобщо не ми каза, че е обект на наказателно преследване заради пътнотранспортно произшествие с фатален изход, нито пък знаех, че срещу нея ще се водят съдебни процедури, когато предложих тя да се лекува в България - това беше само като опция, а не като единствен вариант за лечение", твърди професор д-р Иван Барбов от Университетската клиника по неврология в интервю за "Слободен печат". Той добавя, че тя е идвала при него няколко пъти за преглед в Клиниката по неврология, където е провеждала терапия.

Според него Михайлова е имала само българска здравна осигуровка и този факт е повлиял на мнението му, че тя може да се лекува в България - предложение, което съдът не е приел. Барбов заяви пред "Слободен печат", че не се чувства отговорен за факта, че Ива Михайлова е избягала в България, и добави, че в Клиниката по неврология никога не е обсъждана на експертен съвет темата за изготвяне на становище за комисията на HZOM (Фонда за здравно осигуряване), която одобрява лечение в чужбина за Ива Михайлова. Следователно, допълни той, предложението му не е преминало през никаква процедура за издаване на становище за лечение в чужбина.

Тази сутрин, според информация, потвърдена пред "Слободен печат" от директора на Клиниката по неврология, асистент д-р Йован Божиновски, той е повикал Държавната здравно-санитарна инспекция в клиниката, за да извърши проверка относно лечението на Ива Михайлова там.

"Аз поисках това - нямаме какво да крием. Никога не сме свиквали експертен съвет, който да е изготвял становище за изпращане до комисията на HZOM относно лечение в чужбина. Изобщо не сме получавали такова искане от Ива Михайлова", заяви директорът д-р Божиновски.

Медицинският доклад, изготвен от невролога д-р Барбов, влезе в центъра на общественото внимание, след като в системата "Мой термин" бе публикуван документ с негово копие, в който той препоръчва лечение в чужбина за Ива Михайлова. В доклада д-р Барбов предлага терапия с помпа за баклофен или дуодопа.

"Този ​​метод изисква лека хирургична намеса - помпата се имплантира подкожно в лумбалната област, а тръбичката, чрез която се провежда терапията, трябва да бъде въведена в субарахноидалното пространство на гръбначния стълб за осигуряване на непрекъснат поток на лечението. Тъй като тези методи на лечение не се прилагат у нас, предлагам лечение в някоя от съседните страни, като България или Турция", пише той в медицинския доклад.

Въпреки това, този медицински доклад не беше приет от съда, тъй като представляваше предложение, а не официално медицинско становище, изискващо лечение на Михайлова в чужбина.

На вчерашна пресконференция политическата партия ВМРО-ДПМНЕ поиска разследване от компетентните институции.

"Лекарят, поставил диагнозата на Ива Михайлова, е д-р Иван Барбов, който беше назначен за директор на Клиниката по неврология през 2017 г. от Зоран Заев и Венко Филипче. Именно д-р Иван Барбов изготви доклад от няколко страници, в който ясно е посочено, че методът за лечение на пациентката Ива Михайлова не съществува в Македония, но е наличен в някоя от съседните страни, като например Република България. Същият Иван Барбов е известен на обществеността като осъдено лице по съдебното дело "Метастази", където беше един от подсъдимите за посредничество при издаването на пенсии за инвалидност", заяви говорителят на ВМРО-ДПМНЕ Валентин Манасиевски на вчерашната пресконференция.

След това д-р Иван Барбов публикува статус в социалните мрежи със следното съдържание:

"Просто лекувам пациенти, не съм позволил на никого да избяга."

Министерството на вътрешните работи работи по установяване на фактите и обстоятелствата около това как Ива Михайлова - на която са били отнети двата паспорта (македонски и български) и която е била включена в списъка за забрана за преминаване през всички законни гранични пунктове - е успяла да избяга от Македония по време на съдебен процес, в който е обвинена за пътнотранспортно произшествие, довело до смъртта на младия строителен работник Бесим Дурмиши от скопското село Люботен.

От МВР заявиха пред "Слободен печат", че наред с другото, отделът "Вътрешен контрол, криминални разследвания и професионални стандарти" към министерството предприема съответните действия за изясняване на обстоятелствата, след което обществеността ще бъде надлежно информирана.

За последен път Ива Михайлова е била забелязана в Македония на запис от охранителни камери в кафене в Кочани в събота, 10 октомври, в компанията на мъж. Още на 11 октомври тя напуска Македония, появява се на камери пред болница "Пирогов" в България и дава интервю пред българския министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Македонското външно министерство разглежда това като провокация и ще информира Европейските институции. Издадена е международна заповед за арест на Михайлова и ако тя се върне в Македония, ще бъде задържана. Вчера българският посланик в Македония Желязко Радуков беше извикан на среща в Министерството на външните работи.

Телевизия "Сител", позовавайки се на свои източници в министерството, съобщи, че той е заявил, че България не екстрадира своите граждани. Така Ива Михайлова най-вероятно ще се присъедини към списъка, в който фигурира и баща ѝ Симеон Михайлов - осъден на 12,5 години затвор по делото „Детонатор“ и избягал в България.