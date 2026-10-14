Бивш украински военен ще бъде съден в Германия заради саботажа на "Северен поток“

Бивш украински военен ще бъде първият човек, изправен пред съда заради взривяването на газопроводите "Северен поток“ през 2022 г., след като днес в Германия започна съдебният процес.

През септември същата година, седем месеца след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна, поредица от експлозии на дъното на Балтийско море повреди три от четирите тръби на "Северен поток“, предназначени за пренос на руски газ към Европа.

Макар че на Запад мнозина побързаха да обвинят Русия в саботаж на собствения ѝ маршрут за износ, германските разследващи органи идентифицираха група украинци, които според тях са извършителите, съобщава Euronews.

Според разследващите Сергий Кузнецов, бивш офицер от украинските специални части, е ръководил група, включваща водолази, експерт по взривни вещества и капитан на плавателен съд, които са поставили експлозиви по тръбопроводите.

Кузнецов, който беше арестуван в Италия миналата година и екстрадиран в Германия, ще бъде съден по обвинения, включващи извършване на "военно престъпление“, нападение срещу гражданска инфраструктура и предизвикване на експлозия.

Преди началото на съдебното заседание в северния град Хамбург, малка група проукраински настроени демонстранти организира протест пред сградата на съда.

Те държаха плакати с надписи "Русия е терорист“ и "Какво представляват военните престъпления? Взривен газопровод? Или бомбардирането на сгради и убиването на хора?“

Според обвинителния акт Кузнецов е влязъл в Германия в началото на септември 2022 г. с фалшифициран украински паспорт и заедно с останалите членове на саботажната група се е качил на наета яхта в германското пристанище Росток на Балтийско море.

Твърди се, че яхтата е била натоварена с големи количества военни експлозиви и се е отправила към мястото, където газопроводите преминават по дъното на Балтийско море, близо до датския остров Борнхолм.

Впоследствие водолази са поставили върху газопроводите взривни заряди с таймери, които са се взривили няколко дни по-късно.

Саботажни атаки

Адвокатите на Кузнецов направиха неуспешен опит да оспорят юрисдикцията на германския съд по отношение на атаките и намекнаха, че може да изтъкнат аргумента, според който газопроводите са били легитимни военни цели в рамките на борбата на Украйна срещу руската инвазия.

Обвиняемият ще откаже да даде показания по време на съдебния процес, тъй като на бившите членове на украинските специални части е забранено да говорят публично за дейността си по време на службата, съобщи в сряда списание Stern.

Газопроводите са изградени и са собственост на корпоративен консорциум, оглавяван от руския енергиен гигант "Газпром“.

Към момента на взривовете нито един от тях не е бил в експлоатация.

Москва вече беше спряла доставките на газ за Западна Европа по "Северен поток 1“ – трасе, включващо два газопровода, след като Европейският съюз наложи санкции заради войната в Украйна.

В отговор на въпрос на AFP какво очаква Русия от съдебния процес, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че очаква "да бъдат назовани както извършителите, така и поръчителите“.

"Не мисля, че някой се съмнява кои са те в действителност“, добави Песков.

Междувременно високопоставен украински представител заяви пред агенцията, че Киев „няма никакви очаквания от съдебния процес“.