Съвместната работа на Русия и Германия може да позволи да бъде пуснат отново газопроводът "Северен поток", който беше подкопан преди четири години, заяви специалният представител на президента на Русия по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за международни инвестиции (РФМИ) Кирил Дмитриев.
"Всичко е вярно. Заедно ще пуснем отново „Северен поток“. АзГ е гласът на германския народ, който се бори за енергийния суверенитет на Германия, просперитет, мир и сътрудничество", написа той в социалната мрежа Х.
All true. Jointly we will reopen Nord Stream. AfD is the voice of German people that fights for German energy sovereignty, prosperity, peace and cooperation. 🤝 pic.twitter.com/ioJBf8Tdof— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) September 26, 2026
Така Дмитриев коментира публикацията на съпредседателя на партията "Алтернатива за Германия" Тино Хрупала, който се обяви за провеждането на международно разследване на взривяването на газопроводите "Северен поток" и "Северен поток – 2", както и за ремонта и пускането в експлоатация на взривените преди четири години газопроводи.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.