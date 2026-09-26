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Заедно ще пуснем отново "Северен поток": Москва отправи нова заявка за газопровода

Всичко е вярно

26.09.2026 | 17:44 ч. 35
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Съвместната работа на Русия и Германия може да позволи да бъде пуснат отново газопроводът "Северен поток", който беше подкопан преди четири години, заяви специалният представител на президента на Русия по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за международни инвестиции (РФМИ) Кирил Дмитриев.

"Всичко е вярно. Заедно ще пуснем отново „Северен поток“. АзГ е гласът на германския народ, който се бори за енергийния суверенитет на Германия, просперитет, мир и сътрудничество", написа той в социалната мрежа Х.

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Така Дмитриев коментира публикацията на съпредседателя на партията "Алтернатива за Германия" Тино Хрупала, който се обяви за провеждането на международно разследване на взривяването на газопроводите "Северен поток" и "Северен поток – 2", както и за ремонта и пускането в експлоатация на взривените преди четири години газопроводи.

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