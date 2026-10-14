Ескалация в Черно море: Дрон порази танкер вече в румънски териториални води

Танкер под флага на Коморските острови, движещ се към Исмаил, е бил мишена на дрон в пристанището на Сулина, в румънските териториални води. На борда има 17-18 моряци, предаде TVR, цитирани от "Фокус".

По думите на капитана корабът е бил ударен от дрон във въздуха.

"Това е агресия на румънска територия. Намираме се на румънска територия, в териториалните води и това е фундаментална разлика от всичко, което се е случило досега в изключителната икономическа зона, включително и в непрекъснатата зона. Бяхме нападнати, кораб беше нападнат на наша територия", коментира командир Санду Валентин Матею.

На мястото е изпратен спасителен кораб и мисията е в ход.

Съобщава се, че корабът е бил в пристанището, близо до Сулина, което би означавало някъде на 8-10 морски мили. Към момента няма информация за пострадали.