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Тази сутрин Румъния засече три дрона на границата с Украйна

Въздушното пространство на страната не е нарушено

14.10.2026 | 12:37 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Румънските радари са засекли три дрона в района на украинския град Вълково, близо до границата с Румъния. 

Във въздуха за наблюдение са били вдигнати два изтребителя  F-16 и военен хеликоптер IAR-330 SOCAT, съобщава Министерството на националната отбрана на Румъния, цитирано от БГНЕС.

“В сряда сутринта, 14 октомври, системата за радиолокационно наблюдение на Министерството на националната отбрана засече въздушни цели в района на град Вълково, на украинска територия, близо до границата с Румъния“, се посочва в съобщението, цитирано от “Аджерпрес“.

Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации, за да бъдат предприети мерки за предупреждаване на населението в северната част на окръг Тулча.

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Системата за ранно предупреждение RO-ALERT е била активирана в 06:39 часа, а  въздушната тревога е отменена в 07:58 ч.

По данни от радиолокационните системи трите въздушни цели не са навлезли във въздушното пространство на Румъния. 

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Тагове:

дрон Румъния граница Украйна въздушна тревога RO-Alert
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