Нов удар по кораб в Румъния, 8 моряци са в неизвесност

Черно море отново е в състояние на тревога. Кораб, намиращ се на 14 морски мили от Сулина, е поискал помощ от румънските служби. Според първоначалната информация на борда е имало 12 моряци, 8 от които в момента са в неизвестност, събощават от Digi24.

Румънски спасителни екипи са изпратени на място с кораб и хеликоптер. Все още не е ясно дали плавателният съд е бил ударен от дрон.

Снощи в териториалните води на Румъния също имаше инцдент, като по тревога бяха вдигнати изтребители. Военни радари засякоха дронове близо до Сулина и в района на остров Змийски (Серпилор).

Според първоначалните данни на борда на танкера е имало 12 моряци, осем от които са в неизвестност. Останалите четирима са в безопасност

През нощта бе съобщено и за пожар на борда на танкера YARA J, плаващ под флага на Коморските острови, в румънските териториални води край Сулина. По първоначална информация плавателният съд вероятно е бил поразен от дрон, но обстоятелствата около инцидента все още се изясняват.

Според румънската телевизия TVR танкерът се е намирал на около 8-10 морски мили югоизточно от вълнолома на Сулина, близо до делтата на Дунав. Корабът е бил на котва и е изчаквал възможност да продължи към украинското пристанище Измаил, където е трябвало да натовари петролни продукти.

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Капитанът е съобщил по радиото за пожар, възникнал след предполагаем удар в горната част на плавателния съд. Екипажът е успял да овладее огъня и е уведомил морските власти, че ситуацията е под контрол и не е необходима допълнителна помощ.

В 20:25 ч. местно време Центърът за морска координация и контрол е поискал съдействие от Румънската агенция за спасяване на човешки животи на море. Шест минути по-късно спасителният кораб SAR APOLLO е отплавал към района. Впоследствие екипажът е потвърдил, че всички 17 души на борда са в безопасност.

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Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че се извършват проверки, за да се установи дали танкерът действително е бил поразен от дрон. По думите му военните радари не са засекли дрон, насочващ се към плавателния съд. Министърът уточни, че танкерът е бил празен и е изчаквал в района от няколко дни. Предвижда се техническа проверка в пристанището на Констанца.

Румънското външно министерство съобщи, че поддържа постоянен контакт с компетентните национални институции и ще информира международните партньори, след като разследващите органи изяснят обстоятелствата.

Инцидентите са поредните на фона на серия от атаки с дронове в Черно море. Часове преди пожара на танкера Министерството на отбраната на Румъния съобщи за засечени въздушни цели, навлезли в националното въздушно пространство, и за вдигнати по тревога испански изтребители F-18.