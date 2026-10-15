Калас: Русия сгреши в сметките си, оставяйки Европа настрана в преговорите със САЩ

Москва няма да успее да принуди Украйна да капитулира чрез сделка с Вашингтон, тъй като Европа ще продължи да подкрепя Киев, заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас в ексклузивно интервю за Euronews.

Според Калас Русия е направила грешка в преценката си още миналата година по време на срещата между Путин и Тръмп в Аляска, опитвайки се да принуди Украйна да отстъпи чрез споразумение със САЩ.

"Руснаците искат да обсъждат и преговарят със САЩ, така че САЩ да им осигурят това, което те искат. Но ние също имаме свои искания към Русия. Посланието е: трябва да разговаряте с европейците", на мнение е Калас.

Сделката е подарък за Путин

В отговор на въпрос относно сделката за дизелово гориво и "енергийното примирие“, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп, според които Русия трябва да достави 300 хиляди тона дизел за САЩ и световните пазари, Калас каза, че тази договореност е ясен подарък за руския президент Владимир Путин.

"Въпросът е: какво е дал той в замяна? Виждаме, че всъщност той засилва атаките срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура. Обявеното примирие също не се спазва реално от руска страна“, каза върховният представител на ЕС.

Пред Financial Times украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев ще възобнови ударите по руски петролни рафинерии, въпреки натиска от страна на САЩ, включително преустановяване на споделянето на разузнавателна информация и отслабване на сигнала на "Старлинк“ (Starlink) по време на масирани руски атаки.

Според Калас основният въпрос е, че Русия трябва да прекрати своята агресивна война, което от своя страна би сложило край и на украинските удари по руските рафинерии.

"Ако погледнем цялостната картина, по-голямата част от финансирането за тази война идва от петрола. Именно затова Украйна атакува тях [рафинериите], докато Русия нанася удари по енергийната инфраструктура в Украйна, целейки да причини възможно най-големи страдания на украинския народ през предстоящата зима“, каза тя.

Натиск към агресора

Калас подчерта отново, че международният натиск трябва да бъде насочен към агресора, за да спре войната, а не към жертвата, за да се предаде позиция, която според нея Европа последователно отстоява.

"Ако действаме заедно със САЩ, посланието към Русия ще бъде ясно: спрете тази война и всичките ви притеснения, свързани с петролните рафинерии и други подобни неща, също ще изчезнат“, добави Калас.

В отговор на въпрос дали поредицата от избори в ключови държави от ЕС, включително възможността Марин льо Пен да стане президент на Франция, е сигнал за отслабваща подкрепа за Украйна, Калас призна, че обществените нагласи са се променили през четирите години на война.

Тя обаче отбеляза, че Европа трябва да демонстрира единство, за да бъде външната ѝ политика ефективна.

"Това всъщност е и замисълът на руснаците: европейците да се уморят, за да могат те [руснаците] да получат това, което искат. Искам обаче да подчертая, че апетитът им след това само ще расте“, каза Калас.