Калас: Русия подготвя саботажи срещу демокрацията в ЕС

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас предупреди, че има данни, че Русия подготвя следващи саботажи срещу демокрацията в ЕС с цел да раздели обществото, да го разубеди за подкрепата за Украйна, затова нашите разузнавания трябва да бъдат готови да реагират преди тези действия да бъдат осъществени.

Изказването на Калас е преди началото на днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел.

Дипломатът съобщи, че на днешната среща ще бъдат обсъдени правила за взаимодействие между европейските страни в случаи на хибридни атаки.

Ще предложим правила за действия при спешни случаи”, каза още Калас.

Според нея ЕС подготвя допълнителни предложения за включване в списъците с европейски санкции заради войната в Украйна. Тя отбеляза, че вече близо 3000 лица и организации са санкционирани. “Трябва да увеличим натиска, подготвяме предложение за разширяване на списъка със санкционираните, свързани с финансирането и военнопромишления комплекс на Русия”, заяви Калас.

Върховният представител отбеляза, че днес европейските военни министри ще обсъдят необходимостта от преодоляване на недостига в отбранителните способности. Те ще разговарят също за възможностите за спешно снабдяване на Украйна със средства за противовъздушна отбрана. Има нужда държавите от ЕС да работят повече заедно, обобщи Калас. / БТА