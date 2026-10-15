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Украйна е унищожила 6 руски Су-34М при ракетен удар на летище

Бомбардировачите са били на летище Борисоглебск в руската Воронежка област

15.10.2026 | 13:58 ч. 45
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Украинските военноморски сили заявиха днес, че са използвали брегова ракетна система „Нептун“, за да унищожат шест бомбардировача Су-34М при удар по летище Борисоглебск в руската Воронежка област, предаде Укринформ.

Според публикация на военноморските сили във фейсбук при удара през нощта е било унищожено и техническо оборудване за поддръжка на полетите.

Според Укринформ в момента се проверява информация за вторични детонации и пожар на летището. 

Бомбардировачите Су-34М могат да носят по няколко управляеми бомби, както и различни типове ракети, и са един от ключовите активи на руските военновъздушни сили, чрез които те нанасят удари с управляеми бомби по украински отбранителни позиции и селища на фронта, посочва Укринформ.

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Унищожаването на тези самолети значително отслабва способностите на Русия да нанася въздушни удари и ограничава интензивността на операциите на тактическата авиация в съответните части на фронта, заявиха украинските военноморски сили и добавиха, че продължават да нанасят удари срещу руски военни цели и систематично да подкопават бойните способности на Русия.
(БТА)

 

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Тагове:

войната в Украйна руски бомбардировачи ракетна атака летище Воронежка област
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