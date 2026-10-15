Рюте разговаря с Радев и Дан: НАТО работи в сътрудничество в партньорите

В Брюксел се проведе среща между генералния секретар на НАТО Марк Рюте, българския министър-председател Румен Радев и румънския президент Никушор Дан. Тема на разговора им беше сигурността в Черно море след поредица о инциденти с търговски кораби.

Срещата се проведе в Брюксел в рамките на Европейския съвет. След проведената среща между лидерите не се предвижда прессъобщение или публично изявление.

Рюте съвсем кратко коментира разговора с България и Румъния с пост в социалната мрежа Х:

Good meeting with 🇧🇬 Bulgarian PM @RumenRadevPM and 🇷🇴 Romanian President @NicusorDanRO about security in the Black Sea & the latest attacks on commercial shipping. NATO has strengthened our posture along the eastern flank including with increasing counter-drone capabilities. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea, adjusting our deterrence and defence posture as needed — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 15, 2026

“Ползотворна среща с българския министър-председател Румен Радев и румънския президент Никушор Дан относно сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговското корабоплаване. НАТО укрепи позицията си по Източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море като адаптира мерките си за възпиране и отбрана според необходимостта”.

Радев и Дан настояват за засилване на съюзническата защита на търговското корабоплаване след серията атаки срещу цивилни съдове. Сред обсъжданите инициативи са мораториум върху нападенията и предложението на Румъния за съвместно командване на НАТО в Черно море с участието на България и Турция.