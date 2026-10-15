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Рюте разговаря с Радев и Дан: НАТО работи в сътрудничество в партньорите

Мерките за възпиране и отбрана ще се адаптират според необходимостта

15.10.2026 | 15:53 ч. 11
Reuters

Reuters

В Брюксел се проведе среща между генералния секретар на НАТО Марк Рюте, българския министър-председател Румен Радев и румънския президент Никушор Дан. Тема на разговора им беше сигурността в Черно море след поредица о инциденти с търговски кораби.

Срещата се проведе в Брюксел в рамките на Европейския съвет. След проведената среща между лидерите не се предвижда прессъобщение или публично изявление.

Рюте съвсем кратко коментира разговора с България и Румъния с пост в социалната мрежа Х:

“Ползотворна среща с българския министър-председател Румен Радев и румънския президент Никушор Дан относно сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговското корабоплаване. НАТО укрепи позицията си по Източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море като адаптира мерките си за възпиране и отбрана според необходимостта”.

Радев и Дан настояват за засилване на съюзническата защита на търговското корабоплаване след серията атаки срещу цивилни съдове. Сред обсъжданите инициативи са мораториум върху нападенията и предложението на Румъния за съвместно командване на НАТО в Черно море с участието на България и Турция.

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Марк Рюте НАТО отбрана сигурност Румен Радев Никушор Дан
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