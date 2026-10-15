Радев за атаките в Черно море: Това е недопустима агресия, има канал за комуникация с Русия (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев е в Брюксел, където участва в срещата на върха на Европейския съюз. Преди това той отговори на въпроси по актуалните теми.

Премиерът каза, че ще разговаря с президента на Румъния, за да излязат с обща инициатива пред Съвета на ЕС за подкрепа на усилията на Румъния, България и Турция, за да възстановим сигурността на Черно море, в което да не се нанасят удари.

“Това е недопустима агресия, това е важен коридор за доставка на храни и енергийни ресурси и уязвими зони зависят тези доставки. Очаквам солидарност от всички европейски партньори”, каза Радев.

Премиерът добави, че веднага след първите атаки на 6 октомври е имало разговор с Европа и Урсула фон дер Лайен е предложила такъв мораториум.

“При общата инициатива между Румъния, България и Турция, въпросът е как точно ще се организира, защото това не са сили на НАТО, това е щаб на НАТО, има два различни подхода и единият е той е да е стационарен, другият е да бъде ротационен. Тепърва имаме още да изчистим как да се организира дислоцирането”, каза Радев и добави, че ние и сега сме част от противоминната група в Черно море.

“Бяхме първите след Германия през 2022 година, които влязохме в част от инициативата на единния европейски въздушен щит. Ние сме за всяка коалиция, която е за бързо прекратяване на конфликта със силата на дипломацията. Не сме си прекъсвали връзките с Руската федерация, извиках посланика за прекратяване на ударите, имаме този канал за комуникация, важно е той да е разширяван с конкретни мерки и предложения, уточни Радев.

Все още нямаме отговор какви са дроновете, ударили корабите в българската икономическата зона на Черно море”, добави премиерът.

“Очаквам следобед корабът “Челси 3“ да бъде буксиран на бургаското пристанище за ремонт, там ще имаме възможности да изследваме кораба и да намерим някакви останки. Иначе имаме хипотеза, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи. Но доказателства категорични няма, подчерта Радев.

Попитан дали има дипломатически връзки с Русия, Радев отговори, че дипломатическит връзки с Руската федерация не са прекъснати и има канал за комуникация.

Министър-председателят каза, че за момента няма предвидена среща с президента Володимир Зеленски, който също ще бъде в Брюксел.

Подкрепи сделката на САЩ и Русия

Българският премиер изненада ЕС като подкрепи сделката за доставка на дизелово гориво, договорена между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, въпреки западните санкции срещу Москва.

"Знаете ли какъв е проблемът ни в момента в Европа? Високите цени на горивата. Ние приветстваме всяка стъпка, която води до намаляване на цените на горивата и гарантира конкурентоспособността ни“, каза Радев в отговор на въпрос, зададен от Euronews.

Премиерът влезе в противоречие с останалите лидери от блока, които разкритикуваха сделката и я определиха като рискована, опасна и погрешна.