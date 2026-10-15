СИРИЗА притеснена: България само временно върна в Гърция реликвите

Гръцката партия СИРИЗА внесе в парламента въпроса за връщането на 48 реликви от България, в рамките на споразумението, подписано от министрите на културата на Гърция и България в Музея на византийската култура в Солун. Въпросът е внесен от парламентарната група на СИРИЗА по инициатива на нейния лидер Рена Дуру и иска отговор на въпроса "дали има правно основание България да поиска връщането им в даден момент", пишат от VIORA.

"Предметите бяха предоставени на гръцката страна просто за ползване: не бяха дарени и не бяха прехвърлени като собственост. Гръцкото правителство, което продължава да триумфира, като описва връщането им като "историческо", като същевременно не оповестява публично срока на споразумението, според което реликвите са върнати окончателно и безвъзвратно, не отговаря на тези официални изявления на българската страна относно 48-те църковни реликви", се казва в изявление на партията.

Коалицията СИРИЗА-ПС иска от правителството незабавно да внесе в парламента меморандума за разбирателство, подписан на 29 септември между министрите на културата, и протоколите за предаване и получаване, подписани на 3 октомври, както СИРИЗ вече поиска, с въпрос и ACP от 26 октомври.

Те също така молят за коментар относно разкритията на ръководителя на отдел "Изложби и международна дейност" на Националния исторически музей на България Петранка Неделцева, че предметите са били предоставени временно, а не дарени, не са били прехвърлени като собственост. Те искат и обяснения защо българският Министерски съвет говори за "взаимно предаване за съхранение", докато същото правителство говори за "взаимно депозиране" на реликви.

Припомня се, че в рамките на същото споразумение гръцка страна предава на България тленните останки, идентифицирани като тези на цар Самуил.

"СИРИЗА-П.С. реагира от самото начало на триумфализма с Въпрос и искане за представяне на документи, отправени на 2 октомври 2026 г. от депутати по инициатива на депутата Теофилос Ксантопулос, повдигайки проблема, че "позоваването в съобщението на Министерството на културата за продължаване на преговорите между Гърция и България за идентифициране и включване в последващо споразумение на исторически обекти от взаимен интерес, които не са били предмет на настоящото споразумение“, е общо, неопределено и без ангажименти за българската страна. Всъщност, преди ораторът да може да говори, официалните български съобщения и изявления на служители на Националния исторически музей на България повдигнаха основателни въпроси дали откраднатите през 1917 г. реликви действително са върнати в манастирите в Гърция или просто са били доставени в страната ни по споразумение за "взаимно предаване за съхранение", като България все още смята, че запазва собствеността им."

Депутатите цитираха изявлението на доц. Петранка Неделцева, ръководител на отдел "Изложби и международна дейност" на Националния исторически музей на България, според което "предметите са били предоставени на гръцката страна просто за ползване" и не са били прехвърлени като собственост.

"В светлината на тези твърдения, характерът на споразумението между Гърция и България се променя коренно, тъй като реалността, която се очертава, е далеч от безусловното връщане на откраднатите реликви от Светите манастири Панагия Еикосифониса, Тимиос Продромос от Серес и Светата митрополия на Серес и Нигритис, откъдето те са били изнесени през 1917 г. Отбелязва се, че в рамките на същото споразумение гръцката страна предава на България реликви, идентифицирани като тези на цар Самуил, заедно с антропологичен материал от базиликата "Свети Ахилий" в Преспа, удовлетворявайки дългогодишно искане на България", подчертават депутатите от СИРИЗА.

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Въпросите, които коалиционното правителство СИРИЗА-ПС поставя пред съответните министри, са:

Защо правителството не е внесло в парламента и не е публикувало нито меморандума за разбирателство, подписан на 29 септември между двамата министри на културата, нито протоколите за предаване и получаване, подписани на 3 октомври през Солун, на церемония в присъствието на министър-председателите на Гърция и България, както СИРИЗА-ПС вече поиска, с въпрос и ПСР от 26 октомври?

Защо срокът на споразумението, според което реликвите са върнати окончателно и безвъзвратно, не е публично оповестен?

Защо правителството не е отговорило/отричало българските изявления, разкритията на Петранка Неделцева , ръководител на отдел "Изложби и международна дейност" на Националния исторически музей на България, която заяви пред държавната Българска информационна агенция, че предметите са дадени временно, а не дарени, а не прехвърлени като собственост?

, ръководител на отдел "Изложби и международна дейност" на Националния исторически музей на България, която заяви пред държавната Българска информационна агенция, че предметите са дадени временно, а не дарени, а не прехвърлени като собственост? И накрая, правителството може ясно да отговори на редица критични въпроси: а) кой, въз основа на Меморандума и Протоколите за предаване-получаване, на тези реликви? б) Кой ги владее? в) Това временно или постоянно предоставяне ли е? г) Съществува ли право на отмяна или връщане?

В своето съобщение гръцкото правителство описва споразумението като меморандум за взаимно "предаване за съхранение" (депозиране) на реликви, докато в официалното съобщение на българския кабинет се говори за "взаимно предоставяне за съхранение" 0 това е съществена разлика. Каква е ситуацията в действителност? И в какво се изразява това "взаимно предаване за съхранение" на реликвите? Съществува ли правно основание, въз основа на което България да поиска връщането им на по-късен етап ?

? Защо гръцкото правителство не се позова на чл. 125 от Ньойския договор (1919 г.) - касаещ конкретните задължения на България по отношение на предмети, отнети от окупирани гръцки територии ("България (...) се задължава да върне (...) отнетите, конфискуваните (...)"), - в съчетание с Хагската конвенция (1954 г.), които биха послужили като солидна правна рамка за предявяване на претенции към реликвите, вместо да се сключва частично споразумение, при което ключовият въпрос за собствеността остава неясен?

Опозицията настоява за връщането на още гръцки църковни реликви

На заседание на парламента в Атина опозицията поиска пълния текст от споразумението с България за предаване костите на цар Самуил и върнатите на Гърция църковни реликви. От партиите СИРИЗА и ПАСОК обвиняват министерството на културата в липса на прозрачност по случая.

Социалистите настояват да се съобщи официално, чия собственост са върнатите църковни реликви. Лидерът на СИРИЗА Рена Дуро заяви категорично, че е трябвало да се договори връщане на още гръцки реликви.

Министърът на културата Лина Мендони обвини двете опозиционни партии, че по време на тяхното управление не е постигнато споразумение със София и сега критикуват връщането на реликвите.

Мендони подчерта, че договорът с България е "историческо събитие", оценено положително от Светия синод на Гръцката православна църква и от Вселенската патриаршия.

В дебата се включиха и депутати от комунистическата партия, както и националистите от партията НИКИ, които също поискаха пълния текст на споразумението с българската страна.

Министър Мендони отправи обвинения към опозицията, че се опитва да омаловажи усилията на правителството по отношение на гръцкото църковно наследство.