През юни 2017 г. украинският разузнавателен офицер полковник Максим Шаповал беше убит от кола бомба в Киев. Той беше помогнал за изграждането на партньорство в областта на разузнаването с ЦРУ и ръководеше тайни операции срещу Русия. През април 2019 г. Службата за сигурност на Украйна обвини Олег Шутов, че е поставил бомбата. Шутов беше бивш офицер в Министерството на държавната сигурност на Донецката народна република.

На 27 юли 2026 г. украинското разузнаване, според съобщенията, е проследило и убило Шутов в окупирания от Русия Донецк, като е взривило експлозив в колата му, пише Forbes. През юни 2017 г. полковник Максим Шаповал, офицер от украинското разузнаване в областта на отбраната (HUR), беше убит от кола-бомба в Киев. Той беше помогнал за изграждането на партньорството на украинското разузнаване с ЦРУ и беше провеждал тайни операции срещу Русия. Посмъртно беше повишен в генерал-майор. Девет години по-късно, на 27 юли 2026 г., украинското разузнаване според съобщенията е проследило и убило Олег Шутов – мъжът, обвинен в поставянето на бомбата в автомобила на Шаповал. Шутов беше бивш офицер от Центъра за специални операции на Министерството на държавната сигурност на самопровъзгласената Донецка народна република (ДНР). О.р. полковник от HUR Виталий Остапчук ми каза, че министерството е тясно свързано с руските разузнавателни служби. През април 2019 г. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) публично обвини Шутов, че е поставил бомбата, която уби Шаповал.

На 7 септември украинското издание LB.ua съобщи, че украинското разузнаване е поставило взривно устройство в колата на Шутов в окупирания от Русия Донецк и го е взривило, като го е убило. Според източниците на изданието операцията е била държана в тайна, докато агентите не са се върнали безопасно от окупираната територия.

"Операцията по същество беше уреждане на стар дълг за убийството на Максим Шаповал, който беше един от първоначалните лидери на елитната единица 2245 на HUR", каза Дъглас Дейвис, съосновател на Valoryx Group, консултантска фирма в областта на отбраната.

Когато Русия нахлу през 2014 г., украинските разузнавателни служби бяха изчерпани от две десетилетия на постсъветски упадък.

Генерал Валерий Кондратиук, тогавашен ръководител на контраразузнаването в СБУ и по-късно шеф на HUR, изигра централна роля в установяването на партньорството с ЦРУ.

CIA първоначално се отнасяше скептично към партньорството, но прояви по-голям интерес, след като получи ценна разузнавателна информация за Русия. Американското разузнаване беше пренасочило голяма част от вниманието си към Близкия изток след 11 септември, като Русия остана с по-нисък приоритет.

Подразделение 2245 възникна в резултат на това партньорство и беше сформирано, за да провежда разузнавателни операции срещу Русия. CIA започна да обучава подразделението около 2016 г. и изигра централна роля в неговото формиране. Кирило Буданов, който по-късно стана шеф на HUR и сега оглавява Администрацията на президента на Украйна, е служил в подразделението.

Подразделението провеждаше саботажни и разузнавателни мисии на територия, контролирана от Русия, събирайки разузнавателна информация и залавяйки руско оборудване.

"Това включваше усилия за събиране на доказателства относно ролята на Русия в свалянето на полет 17 на "Малайзийски авиолинии", каза Дейвис.

Дейвис каза, че генерал Кондратиук е искал подразделението да предприеме по-амбициозни мисии, включително операция в северната част на Крим за саботаж на руска хеликоптерна база, която би могла да подкрепи атака срещу южна Украйна. Дейвис заяви, че след това Русия е потърсила отмъщение срещу участвалите в операцията украинци.

"През 2017 г. тогавашният полковник Максим Шаповал беше убит от кола-бомба в Киев, докато се насочваше към среща с американските си колеги", каза той.

Партньорството, за изграждането на което Шаповал допринесе, продължава и след смъртта му. Въпреки съкращенията в американската военна помощ, ЦРУ все още оперира в Украйна, а вестник "Ню Йорк Таймс" съобщи през декември 2025 г., че финансирането за програмите му се е увеличило по време на администрацията на Тръмп. Остапчук описа убийството като „въпрос на справедливост и лоялност“ за украинското разузнаване.

"То изпрати послание, че хората, които нападат украински офицери, могат да бъдат открити, независимо къде се крият или колко време е минало", каза Остапчук. Той вярва, че операцията може да възпре Русия от извършването на подобни убийства.

Ед Боган, бивш оперативен офицер на ЦРУ, ми каза, че руските убийства, като това на Шаповал през 2017 г., "не могат да останат неразкрити или ненаказани. Тази война продължава отдавна, още преди началото на пълномащабната инвазия".

Ukraine: SBU Alpha Group Special Forces Colonel Roman Kostenko, member of the Cyborgs who valiantly defended the Donetsk airport in 2014 reaffirmed that Ukraine will hunt down all Russian war criminals wherever they are, for decades to come after the war. https://t.co/YBU4FJBDSq — Igor Sushko (@igorsushko) April 29, 2025

Той каза, че близо десетте години, които бяха необходими, за да се стигне до Шутов, отразяват начина, по който функционират тези операции. Украинското разузнаване е взело на прицел и други фигури от руското разузнаване. В доклад от септември 2025 г. на Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) – независим глобален наблюдател на конфликти – се отбелязва, че украинските разузнавателни служби са предприели четири пъти повече опити за убийства в сравнение с руските си колеги.