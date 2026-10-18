Може ли Европа самостоятелно да подкрепя Украйна след изразходваните милиарди евро?

Различията между САЩ и Украйна изглеждат все по-големи, а президентът Зеленски разчита все повече на държавите от ЕС. Те самите обаче имат сериозни проблеми - военни, финансови и политически.

Разривът между Вашингтон и Киев е огромен и САЩ заплашват да оттеглят напълно подкрепата си за Украйна. Дори по-лошо: Вашингтон се обръща към Москва. Президентът Доналд Тръмп отмени санкциите срещу Русия, за да получи евтино гориво. Той критикува Украйна за тактиката ѝ да атакува руските рафинерии и тръбопроводи, а Белият дом, изглежда, поне частично е преустановил техническата подкрепа за Украйна.

Изключването на военната част от американските спътници Старлинк не е просто грешка - това удря Киев много чувствително: без тези "очи" в Космоса времето за предупреждение при руски атаки се скъсява значително, украинските дронове за прехващане на заплахата от въздуха не функционират достатъчно добре без Старлинк, а ударите, включително срещу украинската столица, се увеличават, разяснява АРД последиците от действията на Вашингтон, цитирани от "Дойче Веле".

"Истинските лидери на свободния свят"

Критичните забележки на украинския президент Володимир Зеленски към Вашингтон днес са комбинирани с демонстративно обръщане към Европейския съюз: той представя европейците като надеждни съюзници на Украйна. Така например на срещата на върха на ЕС в Брюксел в четвъртък и петък Зеленски нарече държавните и правителствени ръководители на страните от Общността "истинските лидери на свободния свят".

В същото време той посочи и последствията от оттеглянето на САЩ: за да не бъде загубена войната, Европа трябва да действа. Ясни са и конкретните потребности на нападнатата страна: системите "Пейтриът" осигуряват защитата на големите украински градове, но за тях сега са необходими ракетите PAC2 и PAC3, които американците в момента изразходват в големи количества в Персийския залив.

Подкрепа с всичко, от което се нуждае Украйна

Европейците разполагат с достатъчно такива ракети, за да помогнат на Украйна да преживее зимата, и е добре да ги доставят, казва Зеленски. Разбира се, той е наясно с резервите на много държави от ЕС да изпразнят складовете си точно сега. Но, както каза в отговор на въпрос, решението е просто - ако наистина е вярно твърдението, че Европа иска да подкрепи Украйна с всичко, от което тя се нуждае.

Германия е получила лиценз за производството на копия на американските ракети - макар и само за по-старата версия. Но ще мине още около година, докато производството започне. За тази зима това няма да помогне, посочва АРД.

90 милиарда евро са почти изразходвани

А сега Украйна се нуждае и от още пари, което също засяга един чувствителен нерв на европейците: преди година с много усилия и политически компромиси беше сглобен пакет за подкрепа от 90 милиарда евро, който трябваше да бъде достатъчен "за обозримо време". Изглежда, че това време изтича: украински източници твърдят, че има да се покрива дефицит от 70 милиарда евро.

Много държавни и правителствени ръководители се съмняват в тази сума - не вярват, че 90 милиарда евро са почти изчерпани. Засега Украйна е приканена да направи преглед на финансовото си състояние, като Киев трябва да посочи точната сума. Но ако недостигът наистина е в такива размери, държавните и правителствените ръководители може да се окажат в много трудна ситуация, пише германското издание.

Общите дългове са абсолютно неприемлив вариант

Отново ще възникне въпросът дали замразените руски активи, намиращи се в Белгия, могат да бъдат използвани за такива плащания, и отново белгийското правителство ще се съпротивлява с всички сили. Последния път то изненадващо успя.

Алтернативата обаче - съвместно поемане на дълг от всички държави-членки на ЕС - е за донорските страни като Германия най-големият кошмар във финансовите дебати. Освен това тази дискусия идва точно в момент, в който се търси съгласие за бюджета на ЕС в размер на трилиони за следващите седем години - определян като като безотговорно разхищаване на средства от повечето крайнодесни партии в Европа.

Кандидатите за членство в ЕС чакат на опашка

Ако ЕС наистина трябва да замести САЩ, вероятно би било разумно Украйна да се присъедини към Общността в най-скоро време. Но когато обявяват пред камерите, че ще отворят още две преговорни глави с Киев, европейските лидери и украинският президент знаят, че най-малкото заради сериозните проблеми с корупционните структури и огромния селскостопански сектор Украйна се подрежда в края на опашката от кандидатки за членство.

Германският канцлер Фридрих Мерц настоява кандидатките да се оценяват според постигнатите резултати, а в това отношение Молдова и Черна гора са доста по-напреднали от Украйна, не пропусна да отбележи той и на срещата на върха в Брюксел. Това може и да е разбираемо, но от политическа гледна точка става деликатно и трудно за обяснение, а позицията на балтийските държави, за които няма разширяване без Украйна, само подсказва какви ветрове бушуват в Общността по този въпрос.

САЩ все още могат да променят проруския си курс?

Сега Зеленски задава именно тези три въпроса към ЕС: до каква степен държавите членки могат да помогнат на Украйна във военно, финансово и политическо отношение. А техният отговор определено е сдържан. Те изглежда не са се отказали да вярват, че е възможно САЩ да се откажат от проруския си курс. Защото се въздържат да критикуват САЩ прекалено остро, включително украинският президент.

В Брюксел журналист попита Зеленски дали смята, че сега Украйна трябва да плаща цената за погрешната политика на Доналд Тръмп. А той сведе поглед към земята, след което се усмихна към камерата и каза: "Това е отговорът ми".