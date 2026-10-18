Втори ден сблъсъци между протестиращи и полиция в Милано

В Милано тази вечер избухнаха сблъсъци между полицията и протестиращи, които хвърляха камъни и разграбваха магазини по време на демонстрации срещу лошото качество на обществените услуги и поскъпването на живота, предаде Ройтерс.

Вчера подобни безредици имаше в няколко италиански града.

Полицията за борба с безредиците използва сълзотворен газ и водни оръдия, след като няколкостотин протестиращи с качулки счупиха витрини на магазини и подпалиха кофи за боклук в района близо до централния площад “Дуомо”, съобщиха очевидци пред Ройтерс.

Повече от 60 демонстранти бяха откарани в полицейското управление за допълнителни проверки.

Общо 28 протестиращи бяха арестувани след подобни сблъсъци вчера в няколко северни градове, включително Милано, Болоня, Бреша, Бергамо и Торино, става ясно от полицейските доклади.

Сблъсъците са отражение на насилието в съседна Франция, където стотици хиляди хора, разгневени от покачващите се разходи за живот и спадът в качеството на обществените услуги, излязоха по улиците снощи в едни от най-насилствените протести от години.

Министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, която ще се яви на избори следващата година, осъди насилието и свика среща на правителството утре, за да обсъди как да се справи със ситуацията.