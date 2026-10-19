811 продажби на яйцеклетки: Турция разби предполагаема международна мрежа

Турските власти задържаха 36 заподозрени в рамките на разследване срещу предполагаема мрежа за незаконна търговия с репродуктивни клетки, действаща на територията на Турция и в няколко чужди държави, съобщи в понеделник министърът на правосъдието Акън Гюрлек. Срещу 53-ма заподозрени са образувани съдебни производства в хода на мащабна операция, проведена едновременно в 14 окръга, включително Истанбул. Операцията е насочена срещу предполагаема организирана мрежа, която е насочвала турски жени към чужбина, за да продават яйцеклетките си с цел финансова облага. В изявление, публикувано в социалните мрежи, Гюрлек посочи, че разследването е започнало след сигнал, подаден чрез Центъра за комуникация към президентството на Турция (CIMER), пише Daily Sabah. Главната прокуратура на истанбулския район Анадолу е открила доказателства, сочещи, че незаконната търговия с яйцеклетки е била извършвана по организиран начин, с връзки в Турция, Турска република Северен Кипър (ТРСК), Албания и Грузия.

Разследващите са анализирали данни за телефонни разговори,

информация от Съвета за разследване на финансови престъпления (MASAK), данни за пътувания в чужбина и други доказателства. Според Гюрлек разследването е установило, че 41 жени са продали яйцеклетките си общо 811 пъти. Сред 53-мата заподозрени са предполагаемият ръководител на групата, петима организатори, 41 жени, идентифицирани като донори, двама акушер-гинеколози и четирима организатори на пътувания. Гюрлек заяви, че 36 заподозрени са задържани, а един вече се намира в затвора. Властите продължават издирването на още 16 души, като се смята, че седем от тях се намират в чужбина. Министърът подчерта, че правителството ще продължи борбата срещу престъпните мрежи, които експлоатират жени и пренебрегват човешкото достойнство и телесната неприкосновеност.

"Никаква финансова печалба не може да стои над човешкото достойнство и телесната неприкосновеност", заяви Гюрлек, като добави, че властите ще работят за разкриване на всички връзки с въпросната мрежа и ще гарантират, че отговорните лица ще бъдат подведени под отговорност.