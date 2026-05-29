Емилия Кларк призна, че замразила яйцеклетките си на 35 г.

Емилия Кларк разкри, че е замразила яйцеклетките си, още когато е била на 35 години. 39-годишната сега актриса е искала да се увери, че ще може да стане майка един ден. Преди да го направи, звездата имаше няколко стресиращи години, пълни със здравословни проблеми. Емилия получи 2 мозъчни аневризми - през 2011 г. и през 2013 г.

"Ти преминаваш през определени универсални моменти, аз бях на 35 г., когато замразих яйцеклетките си. Много други жени около тази възраст замразяват яйцеклетките си", сподели красавицата пред вестник "The Times".

Eмилия призна още, че преминала през ада - след като получила здравословни проблеми и после трябвало да се справя със смъртта на баща си, който почина през 2016 г.

