С неволна грешка Русия май призна, че стои зад атаките в Черно море край Румъния

Днес пресслужбата на руското Министерство на отбраната публикува видеокадри, за които официално твърди, че показват успешна операция срещу плавателен съд в района на Одеса. Подобни съобщения са част от ежедневния информационен поток, с който Кремъл отчита действията си в Черно море, а видеото бързо бе разпространено и от държавната агенция ТАСС.

Детайлен анализ на видеоматериала, с който Maritime.bg разполага, обаче изправя пред изключително сериозна хипотеза официалната версия на Москва.

На кадрите, брандирани с герба на Министерството на отбраната на Руската федерация, ясно се виждат силуетът и уникалните белези, които силно напомнят на моторния кораб WINE TRADER.

Визуалните характеристики на записите съвпадат напълно с инцидента, разиграл се в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Румъния, а не край украинското пристанище. Видеоклипът запечатва поразяване на търговския кораб с дрон, както и кадри от последващ "контрол" над целта, на които се забелязва спасителен катер.

Освен това, показаният от Кремъл кораб е на котва, точно както беше и WINE TRADER по време на атаката.

Впечатление прави и друг необичаен детайл. За разлика от традиционната практика на руското военно министерство да публикува черно-бели кадри от инфрачервените камери при поразяването на търговски съдове, в този запис има няколко секунди цветни кадри, които позволяват обоснованите предположение за разпознаване на WINE TRADER.

На показания кораб от руската атака се вижда пожар в надстройката на неназован съд, както и пожар на главната палуба. Това са същите характеристики и на инцидента с WINE TRADER, при който възникна пожар в надстройката, а от част от снимките, разпространени от румънските служби, станаха ясни и поражения по главната палуба.

Maritime.bg анализира сателитни изображения от 15 октомври, когато в 0658 ч. е подаден сигналът за бедствие от WINE TRADER.

Румънската агенция за спасяване на човешки живот на море (ARSVOM) тогава съобщи, че към района незабавно е бил насочен спасителният катер APOLLO. Съдът е боядисан в отличителен червен цвят - видим както на сателитните кадри, така и на видеоклипа, разпространен днес от Кремъл.

Характеристиките на облачността от руските кадри също съвпадат напълно с регистрираната от сателитите, както и с фотоматериалите, разпространени от румънските служби в първите часове след инцидента.

Скрийншот от видео на руското военно министерство, показващо контрол над поразената цел - вероятно кораб WINE TRADER, в района се вижда боядисан в червен цвят спасителен катер - вероятно APOLLO.

Припомняме, че в резултат на удара срещу танкера в неизвестност остават седем моряци

Възможно е в случая да става дума за неочаквана и фатална грешка на руската пресслужба, която обаче е напът да премахне и малкото останали съмнения относно произхода на нападението.

Поразяването на търговски кораб толкова близо до териториалните води на страна членка на НАТО поставя остри въпроси за сигурността на корабоплаването и спазването на международното морско право в Черно море.

Часове преди инцидента с WINE TRADER, в териториалното море на Румъния бе поразен с дронове и танкер YARA J, като към момента няма разпространени категорични данни от Букурещ за отговорната страна.

С публикуваните кадри в неделя руското командване може неволно да предостави неоспоримо доказателство за извършено военно престъпление срещу цивилен екипаж в ИИЗ на европейска страна.

В събота румънски изтребители F-16 вероятно спасиха пореден търговски кораб от удар с дронове край Сулина.