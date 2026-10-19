Русия изпразни резервите си от бронирана техника за Украйна, но сега има нови танкове до НАТО

Руските военни бази за съхранение, които бяха сериозно изчерпани през първите години на войната, отново се пълнят с танкове, бронирани машини и артилерия - включително с новопроизведена техника в обекти близо до Финландия и балтийските държави. Това показват сателитни снимки, анализирани от OSINT изследователи, цитирани от Unated24.

Русия е започнала да възстановява запасите си от бронирана техника и артилерия в складови бази на Министерството на отбраната в цялата страна, след като през първите години на пълномащабната война срещу Украйна е използвала интензивно резервите от съветско време. За това съобщи изданието "Важни истории" на 17 октомври, позовавайки се на OSINT анализаторите Марк Крутов, Jompy и Covert Cabal.

Сателитните изображения показват, че част от постъпващата техника не е просто стара апаратура, която се връща на съхранение, а наскоро ремонтирани или новопроизведени машини, пристигащи директно от руски отбранителни заводи.

1/4 The 22nd Tank Storage Base, 500 km from the NATO border, is being replenished with new T-90M tanks, as seen in a comparison of @planet satellite images from October 2025 and October 2026. https://t.co/e84Oj8zoNA — Mark Krutov (@kromark) October 16, 2026

След началото на инвазията през 2022 г. Русия разчиташе в голяма степен на огромните си резервни запаси, изваждайки от складовете танкове и бойни машини на пехотата, за да компенсира загубите на бойното поле. Тъй като обаче дроновете започнаха да доминират на фронта, а големите струпвания на бронирана техника станаха по-уязвими, ролята на танковете и бронираните машини в много операции намаля.

Изглежда, че това е дало възможност на Москва да започне възстановяването на резервите си.

В 349-та централна база за съхранение в Топчиха, Алтайски край, около юни 2026 г. започнаха да се появяват модернизирани танкове Т-72Б3 и бойни машини на пехотата БМП-2. Според анализаторите през лятото там са пристигнали около 78 танка и над 100 бойни машини на пехотата. По данни на Jompy, в 6018-та база за съхранение също са постъпили допълнителни бойни машини на пехотата БМП-3 и бойни машини за десант БМД-4.

Нови танкове Т-90М се появяват по-близо до НАТО

Unfortunately in the few weeks after the latests image I got of the 349th, this base has also seen a massive increase in stored equipment. — Jompy (@Jonpy99) October 16, 2026

Това натрупване е особено забележимо в обекти, разположени в западната и северозападната част на Русия. В 22-ра централна база за съхранение на резерви в град Буй, Костромска област, сателитни снимки показват пристигането - в периода между есента на 2025 г. и октомври 2026 г. - на новопроизведени танкове Т-90М и бронетранспортьори БТР-82А. Там са забелязани също бойни машини на пехотата БМП-3, както и машини, които вероятно са бронирани ремонтно-евакуационни машини.

Обектът се намира на около 500 километра от границите с Естония и Латвия.

По-на север, в 374-ти център за осигуряване на мобилизационното развръщане в Карелия - на около 185 километра от Финландия - от 2025 г. насам постъпват нови колесни артилерийски системи "Малва" и самоходни оръдия "Гиацинт-К".

Анализаторите подчертават, че тази техника остава на съхранение. Тя не е зачислена към формирования на фронтовата линия и не следва да се разглежда като оборудване, подготвено за незабавно развръщане.

Възможно е Русия просто да произвежда повече бронирана техника, отколкото е необходимо

Натрупването може отчасти да отразява промяна в нуждите на руските въоръжени сили.

Ако в момента руските сили използват тежка бронирана техника по-бавно, отколкото заводите доставят ремонтирани и новопроизведени машини, излишното оборудване съвсем естествено ще започне да се трупа в базите за съхранение.

Това бележи обрат спрямо първите години на войната, когато складовите бази бяха бързо изпразвани, за да се компенсират огромните загуби на бойното поле. Тази тенденция също така подсказва, че оценяването на руската бронирана мощ единствено въз основа на изчерпването на запасите от съветско време вече не дава пълната картина. Москва едновременно възстановява по-стари машини, произвежда нови и започва да възстановява резервните си запаси. Русия сглобява танкове от налични части - и възстановява по 360 броя Т-72 годишно

Възстановяването на запасите се случва на фона на по-мащабни руски военни строителни дейности в близост до северните граници на НАТО.

Разследване, публикувано през юни 2026 г., разкрива, че Русия разширява и модернизира военна инфраструктура, която в крайна сметка би могла да побере до 115 000 допълнителни военнослужещи.

Проектите включват съоръжения за цяла дивизия в Печенга, на около 11 километра от Норвегия, артилерийско съединение край Кандалакша, близо до Финландия, нов гарнизон за 44-ти армейски корпус (предвиден за около 15 000 войници) в Новая Вилга, близо до Петрозаводск, както и струпване на бронирана техника около Луга, в близост до Естония. Русия също така разширява присъствието на своята морска пехота в Балтийск, близо до Калининград.

Разследващият журналист Марк Крутов предполага, че възстановяването на резервите от бронирана техника може в бъдеще да има значение, надхвърлящо рамките на войната в Украйна.

Хипотетичен конфликт с НАТО

Той посочва, че в случай на конфликт с НАТО руската бронирана техника може да се сблъска с различна бойна среда, тъй като европейските армии към момента не са в състояние да използват FPV дронове срещу танкове и бронирани машини в мащаби, дори приблизително близки до тези, които демонстрира Украйна.

По-рано Русия създаде ново формирование - дивизия, за която се съобщава в контекста на плановете за 2026 г. - и вече я включи в бойните действия в района на Костянтиновка. Структурата на това съединение обаче показва и доколко дълбоко дългогодишните загуби са променили облика на руската армия.