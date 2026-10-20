Кличко: Путин бомбардира Украйна, за да създаде милиони бежанци в Европа

Кметът на Киев Виталий Кличко отправи снощи спешен апел за европейска солидарност с Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия, предаде ДПА.

“Ние не искаме война в Европа никога повече. Мирът изисква нашата споделена отговорност. Свободата се нуждае от хора, които застават един до друг”, заяви 55-годишният Кличко във видео обръщение към церемония по награждаване в Берлин.

Кметът на Киев каза, че първоначално е планирал да пътува до германската столица, за да получи лично присъдената му награда “Европейско бъдеще“, но ситуацията в украинската столица се е влошила толкова много, че се е наложило да остане в града.

Украйна се отбранява срещу пълномащабна руска инвазия от над четири и половина години с подкрепа от Запада.

Бившият световен шампион по бокс каза, че денонощно е свидетел на това колко тежки са станали руските атаки, насочени срещу мостове, електроцентрали, училища, детски градини, болници и жилищни сгради.

Кличко обвини руският президент Владимир Путин, че се стреми да бомбардира Украйна, за да принуди жителите да напуснат градовете си.

Путин иска да създаде “милиони бежанци в Европа” с надеждата, че Европа ще изостави Украйна и ще я принуди да капитулира, каза той. “Но това никога няма да се случи”, добави Кличко.

Кметът на Киев постави въпрос защо мечтата на Украйна за европейско бъдеще трябва да дойде на толкова висока цена, добавяйки, че надеждата за споделено бъдеще в Европа дава на много украинци сили да не се предават.

Видео посланието му беше посрещнато с бурни аплодисменти и овации със ставане на крака.

Наградата “Европейско бъдеще“, връчвана под патронажа на германския вицеканцлер Ларс Клингбайл, отличава хора, които се застъпват за свободата, човешките права, солидарността и многообразието, като същевременно укрепват европейското единство.

Журито заяви, че усилията на Кличко са надхвърлили защитата на града и страната му, описвайки работата му като защита на правото на хората да живеят свободно и да определят собственото си бъдеще.

(БТА)