Русия нанесе удари на 4 товарни кораба и два логистични центъра в Украйна

Руските въоръжени сили нанесоха удари срещу три товарни кораба в украинското пристанище Рени и срещу един плавателен съд в Черно море, плаващ към Одеса, съобщи руското Министерство на отбраната в приложението Телеграм, цитирано от Ройтерс.

Министерството посочи, че Русия е поразила също два логистични центъра във Волинска област и в град Хмелницки. Според ведомството поразените обекти са били използвани за военни цели.

Свързани статии С неволна грешка Русия май призна, че стои зад атаките в Черно море край Румъния

Руското министерство на отбраната съобщи също, цитирано от ТАСС, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 136 украински дрона над територията на Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Липецка, Орловска, Псковска, Рязанска, Смоленска, Тамбовска, Тверска и Тулска област, както и над Московски район.

(БТА)