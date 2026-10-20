Русия нанесе удари на 4 товарни кораба и два логистични центъра в Украйна

Руските въоръжени сили нанесоха удари срещу три товарни кораба в украинското пристанище Рени и срещу един плавателен съд в Черно море, плаващ към Одеса, съобщи руското Министерство на отбраната в приложението Телеграм, цитирано от Ройтерс.
Министерството посочи, че Русия е поразила също два логистични центъра във Волинска област и в град Хмелницки. Според ведомството поразените обекти са били използвани за военни цели.
Руското министерство на отбраната съобщи също, цитирано от ТАСС, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 136 украински дрона над територията на Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Липецка, Орловска, Псковска, Рязанска, Смоленска, Тамбовска, Тверска и Тулска област, както и над Московски район.
(БТА)
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