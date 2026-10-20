Медведев: Законът на терориста Греъм е системен русофобски акт

Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, определи „закона на Греъм“ (сенатор Линдзи Греъм е обявен за терорист и екстремист в Руската федерация) като системен русофобски акт на американския елит, който е замислен да действа десетилетия наред.

"Законът на терориста Греъм е системен русофобски акт на американския елит, създаден да продължи десетилетия. Напълно възможно е нашите внуци да живеят в условията на неговото действие – точно както се случи с печално известната поправка "Джаксън-Ваник", която остана в сила близо 40 години", написа Медведев в Max.

По думите му, Русия и Съединените щати са били и ще останат системни противници, а отношенията между Москва и Вашингтон отново са увредени през следващите десетилетия.

"Трябва да признаем, че отношенията между Русия и Съединените щати отново са увредени за десетилетия напред. Ние бяхме, сме и ще останем системни противници", написа още Медведев.

Какво предвижда "Законът на Греъм"

Dnes.bg припомня, че "Законът на Греъм" е насочен към рязко затягане на икономическия и финансов натиск върху Русия заради войната в Украйна.

Законопроектът бе иницииран от сенатора републиканец Линдзи Греъм и приет с убедително мнозинство в Конгреса на САЩ през септември 2026 г. Законът предвижда въвеждането на 500% мита върху американския внос на стоки с произход от Русия, възможност за налагане на мита от до 100% върху стоки от държави, които са сред основните купувачи на руски суров петрол и природен газ или подпомагат заобикалянето на международните санкции. Предвижда още разширени санкции срещу руски държавни и финансови институции, свързани с правителството лица, както и ограничения за трансакции с руския енергиен сектор. В законодателството бяха включени и разширени мерки срещу Иран, насочени към ограничаване на военното и икономическото сътрудничество между Москва и Техеран.

Въпреки че президентът Доналд Тръмп подписа закона на 18 септември 2026 г., броени дни преди той да влезе в пълна сила през октомври 2026 г., той подписа президентска заповед за частично временно спиране на основните нови санкции и мита. Решението бе съпроводено от временни споразумения за доставки на горива и с оглед смущенията на световните пазари, което предизвика широк дебат в САЩ и критики от страна на Украйна. Законът обаче остава в сила като правна рамка и дава възможност на Вашингтон бързо да активира мерките при промяна в геополитическата обстановка.