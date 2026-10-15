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Медведев: Западът се опитва да се намеси в изборите в Сърбия

Русия следи внимателно хода на сръбската предизборна кампания

15.10.2026 | 20:16 ч. 6
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Западът се опитва да се намеси в изборите в Сърбия и да дестабилизира ситуацията в страната чрез радикални деструктивни сили. Това посочи заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ Дмитрий Медведев след среща с заместник-председателя на правителството и министъра на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич.

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"Внимателно следим хода на предизборната кампания в Сърбия. Пожелаваме успех на нашите партньори. За съжаление, наблюдаваме и опити на Запада да се намеси в изборните процеси в рамките на предсрочните парламентарни избори и да дестабилизира обстановката чрез радикални деструктивни сили", написа Медведев в Max.

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