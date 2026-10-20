Тръмп за безредиците във Франция: Съвсем скоро Париж ще бъде мюсюлмански град (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново посочи имиграцията като причина за протестите и насилието, които разтърсват Франция през последните дни и призова Европа и френския президент Еманюел Макрон да затегнат граничния контрол.

"Това, което се случва във Франция, е свързано с имиграцията – не с училищата, нито с нещо друго“, заяви Тръмп пред репортери във Вашингтон, повтаряйки коментарите си от предния ден. "Става въпрос за имиграция - казах на президента Еманюел Макрон: затворете границите си.“

През уикенда в Париж и други градове се проведоха демонстрации заради рязкото покачване на цените, които прераснаха в едни от най-тежките прояви на улично насилие във Франция през последните години.

Предупреждението към Макрон

Тръмп разказа за разговор с Макрон, в който му е казал: "Още отдавна ви предупредих, че правите голяма грешка във Франция. Позволявате на хора от целия свят да влизат. Целият свят се стичаше натам.“

"Съвсем скоро Париж ще се превърне в мюсюлмански град“, добави 80-годишният републиканец.

"Ако Европа не затвори границите си и не премахне престъпниците, като онези хора, които протестират, с Европа е свършено".

.@POTUS on the France riots: "Paris is going to be a Muslim city very soon, and that wasn't the deal... Emmanuel should've closed his borders a long time ago. I told him to do it." https://t.co/Ep8mzgPVq8 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 19, 2026

Коментарите на американския президент идват на фона на протестите през изминалия уикенд срещу високите разходи за живот и влошаването на обществените услуги във Франция. Недоволството в редица градове ескалира в сблъсъци с органите на реда, палежи и вандалски прояви.

Заради напрежението местните власти въведоха ограничения за придвижване и масови събирания в определени райони на Париж и страната. Ескалацията на насилието засилва обществения и политически натиск върху правителството на Макрон по въпросите на сигурността, а изявленията на Тръмп отново разпалиха дебата за миграцията от двете страни на Атлантика.

Тръмп превърна борбата с незаконната имиграция в централно обещание от кампанията си за 2024 г., като на моменти разчиташе на неверни твърдения, които експлоатираха расови страхове.