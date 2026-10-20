САЩ връщат пенсионирани танкери KC-10 на служба, подготвят ги за африкански съюзник

Военновъздушните сили на САЩ проучват възможността за връщане в летателна годност на до четири изведени от експлоатация самолета-цистерни KC-10A Extender, с цел прехвърлянето им към неназована държава партньор в Северна Африка. В обявление за обществена поръчка, публикувано от Центъра за управление на жизнения цикъл на ВВС (Air Force Life Cycle Management Center), се търси информация от компании, способни да възстановят летателната годност на машините, да осигурят необходимите разрешителни за полети, да ги доставят в приемащата страна, както и да предоставят логистична поддръжка и обучение.

Египет и Мароко се очертават като вероятни кандидати: Египет не разполага със специализирани самолети-цистерни за своя флот от изтребители F-16 и Rafale, докато Мароко използва транспортни самолети C-130, оборудвани със система за дозареждане тип "маркуч и конус" (hose-and-drogue). И двете държави биха могли да се възползват от възможностите на KC-10, който позволява дозареждане както чрез твърда щанга (flying boom), така и чрез система с гъвкав маркуч и конус – това му позволява да обслужва по-широк спектър от летателни апарати в сравнение със самолети-цистерни, разполагащи само с един от двата метода, пише MWM.

Египетските военновъздушни сили многократно са демонстрирали способността на своите изтребители МиГ-29М

(руско производство) да се дозареждат един друг във въздуха, а по време на учения египетските МиГ-29 са се дозареждали и от китайски самолети-цистерни Y-20. Гръбнакът на египетския боен флот се състои от американски изтребители F-16, както и френски Mirage 2000 и Rafale, които обаче са във версии със значително ограничени възможности (т.нар. "орязани" конфигурации); освен това, тези машини нямат достъп до най-ефективните видове ракети "въздух-въздух". МиГ-29 е единственият съвременен тип изтребител на въоръжение, който не е претърпял подобни сериозни ограничения във възможностите си. Кралските военновъздушни сили на Мароко разполагат с по-малък брой, но значително по-способни изтребители F-16, оборудвани със съвременни ракети "въздух-въздух". Предвижда се тези машини да бъдат модернизирани до стандарта F-16V (поколение 4+), като към тях ще се присъединят и нови изтребители F-16 Block 72. Тези по-съвременни F-16 ще заменят намиращите се на въоръжение изтребители F-5 и Mirage F1. Ограниченият обсег на F-16 – особено в сравнение с изтребителите, с които разполага съседен Алжир, като Су-30МКА, Су-57 и Су-34 – прави тези доставени от САЩ бойни самолети силно зависими от дозареждане с гориво във въздуха.

Последният самолет-танкер KC-10 на Военновъздушните сили (ВВС) на САЩ бе изведен от експлоатация през септември 2024 г., с което приключи над четиридесетгодишната му служба, а самият парк бе заменен от по-новите модели KC-135 и KC-46. Въпреки това, връщането на KC-10 в експлоатация би могло да създаде сериозни технически и финансови предизвикателства. В обявлението на ВВС се търсят изпълнители, способни да извършат възстановяване на ниво „базов ремонт“ (depot-level restoration), да осигурят еднократно разрешение за полет, да изпълнят прелитане до мястото на експлоатация, както и да предоставят логистична поддръжка на място, заедно с обучение за експлоатация и техническо обслужване. Състоянието на изведените от експлоатация самолети варира, а обемът на работата, необходима за привеждането на конкретен планер в летателно годно състояние, не е публично известен. Дори когато самолетите са били съхранявани, възстановяването на големи и остарели военни платформи може да изисква мащабни инспекции, подмяна на компоненти и възстановяване на системи, които са се амортизирали или чиято поддръжка е станала затруднена.