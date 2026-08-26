От МиГ-29 към J-10C: големият скок на Узбекистан във военната авиация

Потвърдената доставка на първите изтребители J-10C на ВВС на Узбекистан представлява най-значимият етап за службата от създаването ѝ след разпадането на Съветския съюз, тъй като тя преминава към постепенно извеждане от експлоатация на бойни самолети от съветската епоха. Докладите сочат, че Узбекистан е поръчал 24 изтребителя J-10C, първите два от които са доставени през юли, което ще му позволи напълно да изведе от експлоатация построените в Съветския съюз МиГ-29. МиГ-29 и по-тежкият му аналог Су-27 са били гръбнакът на ВВС на Узбекистан през по-голямата част от последните 35 години, въпреки че Су-27 бяха изведени от експлоатация някъде в началото на 2020-те години поради високите си оперативни разходи, пише MWM.

Разликата между J-10C и узбекските МиГ-29 е особено съществена, тъй като двата самолета принадлежат към много различни технологични поколения. МиГ-29 е проектиран в Съветския съюз през 70-те години на миналия век като високоманеврена изтребителна машина за превъзходство във въздуха, предназначена предимно за операции сравнително близо до приятелски авиобази и наземни мрежи за прихващане. J-10C, за разлика от тях, е разработен като модерен многоцелеви изтребител, включващ радар с AESA, цифрова авионика, сателитни комуникации и достъп до най-съвременно оръжие.

Въпреки че МиГ-29 е проектиран със значителен потенциал за модернизация и в края на 80-те години на миналия век в много отношения е бил най-способният лек или среден тип изтребител в света, програмата е получила само минимално финансиране след разпадането на Съветския съюз, което е довело до бавен темп на подобрения. Докато съвременният МиГ-29М и неговият производен МиГ-35 са далеч по-способни от вариантите от съветската епоха, техните възможности са значително по-малко напреднали от тези на J-10C, което отразява както по-ниския им приоритетен статус в руския отбранителен сектор, така и все по-голямата технологична преднина на Китай пред Русия.

Въпреки че J-10C има значително предимство пред МиГ-29М и МиГ-35, това е по-голямо в сравнение с остарелите узбекски МиГ-29.

Най-голямото единично подобрение е може би радарът, тъй като узбекските МиГ-29 интегрират радар с архитектура, която датира от няколко десетилетия, докато J-10C въведе активен електронно сканиран радар с антенна решетка. Технологията AESA позволява на изтребителя бързо да сканира големи обеми въздушно пространство, да проследява множество цели и да поддържа по-голяма устойчивост на електронни противодействия в сравнение с по-старите механично сканирани системи. Тя може също така да подобри откриването и проследяването на по-малки или ниско летящи цели, което прави J-10C значително по-гъвкав както в мисии въздух-въздух, така и въздух-земя.

Разликата става още по-важна, когато радарът се разглежда като част от цялостна бойна система, а не изолирано. Сензорите на J-10C могат да бъдат свързани чрез съвременни канали за данни, което позволява информация от други самолети и потенциално наземни сензори да допринесат за тактическата му картина. Това намалява необходимостта пилотът да разчита изключително на това, което собственият радар на изтребителя може да засече. Способността на по-стар МиГ-29 да участва в съвременна мрежова въздушна война е много по-ограничена.

J-10C също така дава на Узбекистан достъп до значително по-способна система за въздушен бой извън зрителния обхват, като ракетата PL-15 комбинира обхват от близо 300 километра с радарна търсачка AESA, като последната осигурява предимства при улавяне на цели, устойчивост на контрамерки и терминално поражение. Ракетата е сред най-способните в света. Ракетата PL-10, интегрирана за бой извън зрителния обхват, има възможности за високо разстояние за прицелване с малко конкуренти в света, и докато ракетата R-73 на МиГ-29 беше водеща в света, когато беше въведена на въоръжение преди четири десетилетия, днес тя е лесно надмината от по-новите китайски технологии.