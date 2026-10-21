Тръмп разреши внос на руски дизел въпреки забраната, нарушава ли американския закон?

Тъй като Републиканската партия е изправена пред перспективата да загуби контрола над Конгреса на изборите на 3 ноември, президентът Доналд Тръмп търси начини да укроти един от основните източници на недоволство сред избирателите: повишените цени на горивото. Казвайки, че по-ниските цени за американците са неговият "най-голям приоритет", Тръмп обяви в социалните медии на 9 октомври, че е сключил споразумение с президента Владимир Путин, според което Русия ще доставя дизелово гориво за САЩ и световния пазар. Цените на горивото са се повишили значително в САЩ, главно заради войната с Иран, тъй като доставките на рафинирани нефтопродукти от Персийския залив са били ограничени, пише Bloomberg. Обявлението на Тръмп разтревожи лидерите на Украйна и техните поддръжници, включително някои законодатели от собствената Републиканска партия на президента, които твърдят, че приходите от износа на енергия помагат за финансирането на войната на Русия срещу съседката ѝ. Освен това това повдигна правен въпрос: Има ли Тръмп правомощията да разреши внос на руска енергия, когато американското законодателство го забранява?

На какво се споразумяха САЩ и Русия?

Украинските атаки срещу руски енергийни обекти накараха Москва да наложи забрана върху износа на по-голямата част от дизеловото гориво, реактивното гориво и бензина през юли. Но сега, според Кремъл, Путин заявява, че Русия е готова "да доставя нефт и нефтопродукти на пазарите в САЩ и по света". Тръмп заяви, че Русия ще достави около 2,2 милиона барела дизелово гориво на американския и световния пазар, като през следващите месеци се очакват още доставки.Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите, която администрира и прилага американските санкции, на 9 октомври издаде лиценз за улесняване на вноса на дизелово гориво в страната. Лицензът представляваше дерогация от американските разпоредби, които бяха резултат от различни санкции срещу Русия, наложени през годините. След това, позовавайки се на "национални интереси", Тръмп издаде на 16 октомври изпълнителна заповед, с която суспендира планираното налагане на мащабни нови мита, свързани с руския износ на енергия, предвидени в закон, който той беше подписал месец по-рано. Законът би наложил 500% мита върху целия внос в САЩ на руски енергийни продукти, включително дизелово гориво, на 18 октомври.

Макар лицензът на OFAC и изпълнителната заповед на Тръмп да отмениха редица санкции, изглежда, че те оставиха в сила закон от 2022 г., приет от Конгреса и подписан от тогавашния президент Джо Байдън, наречен Закон за прекратяване на вноса на руски петрол. Законът забранява вноса на руски горива, включително дизел. Съгласно него президентът може да отмени забраната, но само при конкретни обстоятелства, които не са налице: след консултации с комисиите на Конгреса той трябва да удостовери, че Русия е съгласна да изтегли войските си от Украйна и да прекрати военните действия там, както и че Русия не представлява непосредствена заплаха за нито една държава-членка на НАТО.

Питър Харел, гостуващ изследовател в Института по международно икономическо право към Джорджтаунския университет, заяви, че макар администрацията да има правомощията да отмени предишни изпълнителни заповеди, той счита, че отмяната от страна на Министерството на финансите нарушава федералния закон. Той каза, че ако съветваше американските енергийни компании относно обявения внос, той "би препоръчал да се държат настрана" от него.

Някои законодатели, сред които сенаторът Роджър Уикър, републиканец от Мисисипи, заявиха, че не очакват сделката за дизеловото гориво да бъде одобрена.

Има ли Конгресът възможност за действие, ако Белият дом пристъпи към сключването на сделката?

Група от демократи и един републиканец в Камарата на представителите внесоха законопроект на 16 октомври, за да блокират вноса на руски дизел. Приемането му обаче би било трудно в Конгреса, контролиран от републиканците, а Тръмп вероятно би наложил вето върху такъв законопроект. Харел, който е написал части от изпълнителна заповед от 2022 г., забраняваща определен внос на руска енергия по времето, когато е работил за тогавашния президент Джо Байдън като старши директор по международна икономика, заяви, че е малко вероятно Конгресът или някой друг да успее да попречи на вноса. Министерството на правосъдието при Тръмп е малко вероятно да повдигне обвинения за предполагаеми нарушения на закона, а митническите служители вероятно ще позволят пратките да влязат в САЩ, каза Харел. Енергийните експерти твърдят, че облекчаването на руската забрана за износ на дизел може да допринесе за успокояване на глобалния пазар на дизел, но няма да реши проблема с шока в предлагането. Причината е, че този шок е свързан с войната в Близкия изток, където важни рафиниращи мощности остават недостъпни. Количествата руски дизел, за които Тръмп спомена, биха представлявали скромно увеличение на глобалните доставки. А тъй като рафиниращите мощности на Русия остават изложени на украински атаки, съществува риск страната да наложи отново забрана за износ.